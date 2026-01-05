El PSdeG denuncia que la política de Alfonso Rueda "lastra" el empleo y la economía gallega

Archivo - El responsable de Economía de la Ejecutiva del PSdeG, Abel Losada, en una imagen de archivo - PSDEG - Archivo

A CORUÑA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha denunciado que la política llevada a cabo por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "lastra" el empleo y la economía gallega.

En un comunicado, la formación traslada que para el secretario de economía del partido, Abel Losada, la actitud del dirigente del Ejecutivo autonómico de "anteponer la estrategia electoral del PP en Madrid" a las necesidades de la política económica de Galicia está detrás de los resultados económicos y de empleo "altamente insatisfactorios".

Añade que el responsable socialista ha alertado del "peor comportamiento del mercado laboral en Galicia", el cual, según señala, "anticipa que el PIB gallego crecerá en 2025 por debajo del Estado".

El PSdeG explica que Losada ha hecho estas valoraciones después de conocer los datos de empleo del año pasado, que apuntan que "las afiliaciones a la Seguridad Social crecieron en Galicia la mitad que en el conjunto de España, un 1,64% frente al 2,37% del Estado".

CIFRAS DE DICIEMBRE

"En el mes de diciembre la diferencia es aún más negativa para Galicia, que perdió 3.300 empleados a la Seguridad Social mientras el conjunto del Estado aumentó 19.000 empleos", recalca la formación política.

En cuanto al paro registrado, indica que "la reducción es menos intensa en la comunidad, con un 5,7 frente al 6% del conjunto del Estado, cambiando la tendencia histórica por la que Galicia reducía el paro con más intensidad por cuestiones demográficas".

Destaca, además, que el dato de diciembre revela que "la posición relativa de Galicia continúa empeorando", con 459 parados más mientras en el conjunto de España se redujo en 16.300 despedidos.

Así, el responsable socialista responsabiliza directamente a Rueda de que la economía gallega tenga "menor impulso" que en el conjunto de España en términos de PIB y de mercado laboral, y le exige que "coja el timón de la nave y anteponga los intereses de la economía gallega y de los gallegos y gallegas frente a los intereses del PP".