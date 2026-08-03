El PSdeG, "escéptico" ante la reforma de Atención Primaria anunciada por la Xunta: "Es el anuncio del anuncio"

Archivo - El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en una rueda de prensa, a 26 de septiembre de 2025. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Julio Torrado se ha mostrado "escéptico" ante la reforma de Atención Primaria planeada por el Gobierno gallego y que verá la luz, según confirmó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda en días pasados, en septiembre.

Torrado, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para abordar la situación sanitaria de la comunidad, ha ironizado con la confirmación de la fecha de presentación del plan. "Es el anuncio del anuncio. Es prepublicidad, también en eso son pioneros", ha señalado.

El portavoz socialista de sanidad en el Parlamento ha recordado que esta es la cuarta vez que se propone un plan de reforma desde que los populares están en el gobierno, "todas ellas después de sesudos grupos de trabajo que al final siempre llegan a las mismas conclusiones".

"Somos escépticos con que se lleven a cabo porque no tienen voluntad. Llevan años rechazando propuestas que el PSdeG lleva años haciendo, diciendo que somos unos alarmistas, y luego los grupos de trabajo acaban diciendo lo mismo", ha comentado.

Con todo, se ha mostrado abierto a apoyar un gran pacto por la sanidad siempre que la mencionada reforma cuente con presupuesto. "Galicia es la segunda comunidad que menos dedica a Atención Primaria, solo por detrás de Madrid. Y así es imposible reformar nada", ha defendido.

Además, ha incidido en llevar a cabo un cambio estructural. "No podemos vivir como hace 30 años, con el sistema de médico y enfermera al lado y después algún profesional a mayores", ha aseverado. Por ello, ha exigido la incorporación de más profesionales, la coordinación en los centro de salud de equipos verdaderamente multidisciplinares y "más profesionales, pero también más capacitados", en referencia a las atribuciones de enfermería y a la incorporación de administrativos especializados en el ámbito sanitario.

"MÁS FÁCIL PREDECIR LA INEFICIENCIA SANITARIA QUE EL CALOR"

Torrado ha analizado también la situación que afronta la sanidad gallega en verano. "Es triste acertar con tanta facilidad que va a haber problemas. En Galicia es mucho más fácil predecir la ineficiencia del sistema sanitario que la llegada del calor. La situación se agrava día tras día, saltan incidencias por toda Galicia y parece que no hay nadie al frente ni intención de resolver nada", ha comentado.

A este respecto, ha citado la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública este sábado en Verín, donde se denunciaban los problemas que afrontan los hospitales comarcales, "con pérdida de profesionales y de servicios especializados".

También se ha referido a los problemas de la zona de O Salnés, con la "saturación" del centro de salud de Cambados y la decisión de la Xunta de eliminar la ambulancia medicalizada del hospital para trasladarla a Sanxenxo pese a la gran afluencia a la comarca durante la época estival.

Ha citado además los problemas de la Mariña lucense, en ambulatorios como el de Viveiro o el de Cervo, debido a la falta de profesionales, la alerta de los trabajadores de Urgencias del Hosptial de Pontevedra de la dificultad para atender la demanda que se produce o las protestas de los profesionales de las ambulancias en Ourense para conseguir un refuerzo de servicio.

"Da la sensación de que en el Sergas las primeras que cogen vacaciones son las ganas de trabajar", ha ironizado.

Pese a todo, ha expresado la disposición de los socialistas a sumar en un gran pacto por la sanidad. "Si de verdad quiere involucrarse en reformar el sistema, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, yo mismo, y hacer un grupo de trabajo inmediato para poner en marcha medidas inmediatas que el sistema necesita ya que se tomen", ha asegurado.