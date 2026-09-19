El PSdeG exige a la Xunta un plan de choque contra "la carestía de la vida" en Galicia

Archivo - La diputada del PSdeG Patricia Iglesias en una intervención en el Parlamento de Galicia. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas promovidas por la diputada Patricia Iglesias para reclamar a la Xunta un plan de choque específico contra "la carestía de la vida".

En concreto, la propuesta demanda una dotación presupuestaria "suficiente" y la adopción de medidas "urgentes" orientadas a "frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias gallegas", según ha indicado el PSdeG en una nota de prensa.

Así, ha subrayado que la iniciativa parlamentaria responde a una situación económica en la que Galicia "encadena seis meses con la inflación por encima de la media estatal". Además, se sitúa como la segunda comunidad autónoma donde más se han incrementado los precios, ha señalado.

Entre las actuaciones solicitadas por la parlamentaria socialista destaca la exigencia de articular ayudas reforzadas para combatir la pobreza energética. Del mismo modo, la batería de iniciativas contempla la puesta en marcha de apoyos extraordinarios dirigidos a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes).