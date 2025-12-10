El PSdeG exigió a Tomé la dimisión y la entrega de sus actas y avanza que propondrá una gestora en la provincia de Lugo

Archivo - Besteiro y Tomé en el congreso. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha asegurado que exigió la dimisión del hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSOE lucense, José Tomé, así como la entrega de sus actas, mientras ha avanzado que propondrá ahora en la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia.

"Es lo que tenía que hacer. Es lo que debía de hacer y es lo que le ha exigido este partido que hiciese, debiendo acompañarlo con la entrega de sus actas", ha subrayado el PSdeG en un comunicado remitido a los medios tras anunciar Tomé su dimisión como presidente de la Diputación, aunque mantendrá el acta de diputado provincial y la Alcaldía de Monforte de Lemos.

Los socialistas gallegos han lanzado este comunicado, "en coordinación con la dirección federal del PSOE", después de que en la mañana de este miércoles el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, anulase su presencia en un acto en Padrón y la secretaria de Organización, Lara Méndez, se remitiese a un pronunciamiento "contundente" a lo largo del día ante "la gravedad de las acusaciones por presunto acoso" conocidas sobre Tomé.

Así, han reiterado que las informaciones trascendidas no solo les producen "tristeza", sino "repugnancia", asegurando que "están siendo investigadas con todas las consecuencias". "El Partido Socialista va a llegar hasta el final", han aseverado.

En este punto, el PSdeG ha reivindicado su apoyo a las víctimas de "cualquier tipo de conducta machista", al tiempo que ha defendido que todas ellas cuentan con "su afecto, respaldo y solidaridad" y que son el partido que "siempre ha dado pasos frente a la desigualdad", "caiga quien caiga".

En este contexto, los socialistas gallegos aseguran que desde este momento José Tomé "ya no tiene ninguna vinculación" con el PSOE tras pedir su suspensión de militancia y anunciar su dimisión como presidente de la Diputación, así como su abandono de los grupos socialistas.

CANAL CONTRA EL ACOSO CONFIDENCIAL

Del mismo modo, han reiterado que en el PSdeG no tienen conocimiento de ninguna denuncia en el canal contra el acoso porque, aseguran, no pueden tenerlo al "garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido".

Por ello, con la información que dicen disponer, han pedido respeto para la víctima y han subrayado que confían en la investigación del Órgano contra el Acoso.

"La dirección del Partido Socialista en Galicia ante cualquier conducta machista y en cualquier contexto siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y animarlas a denunciar", sostienen.

Así, los socialistas gallegos han manifestado que para crear un entorno seguro que anime a las víctimas a denunciar, el PSOE habilitó un canal específico que "garantiza la confidencialidad, la intimidad y el anonimato de las mujeres". Una herramienta que, según el PSdeG, "permite al Órgano contra el Acoso investigar y actuar con todas las garantías e independencia".

Ahora, el Partido Socialista en Galicia ha avanzado que propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.