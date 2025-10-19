El PSdeG exigirá en el Parlamento "medidas inmediatas" por desprendimientos en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG-PSOE ha anunciado este domingo el registro de una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta "medidas inmediatas" que garanticen la seguridad en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, tras sufrir desprendimientos de falsos techos en sus instalaciones.

Así, los socialistas han denunciado en una nota de prensa el "deterioro" de las infraestructuras sanitarias del área de Ferrol y la "falta de inversiones y mantenimiento" por parte del Gobierno gallego, al que acusado de "llevar años incumpliendo sus compromisos con la ampliación y mejora del centro hospitalario".

"Es inaceptable que en un hospital público puedan producirse desprendimientos en zonas de consultas sin una respuesta rápida y eficaz por parte de la Xunta", han denunciando, a la vez que han exigido "una actuación inmediata que garantice la seguridad de pacientes, profesionales y acompañantes".

El diputado socialista Aitor Bouza ha reclamado al Gobierno gallego que realice una inspección técnica integral de las instalaciones, remita un informe detallado al Parlamento gallego sobre las causas del incidente, y ejecute "sin más demoras" el proyecto de ampliación y mejora del hospital, incorporando en los Presupuestos de 2026 los recursos necesarios.

"Lo que ocurre en Ferrol es el reflejo del abandono de la sanidad pública gallega por parte del PP. La ciudadanía de Ferrolterra, Eume y Ortegal merece un hospital moderno, seguro y dotado de los medios necesarios para garantizar una atención sanitaria de calidad"", ha concluido.