El PSdeG llevará a Europa la ley de medios públicos gallegos por "vulnerar el pluralismo y la libertad informativa"

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, junto a la diputada autonómica Silvia Longueira - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha anunciado este viernes que llevará a la Comisión Europea la ley de medios públicos gallegos por considerar que "vulnera el pluralismo y la libertad informativa".

Así lo han trasladado en rueda de prensa el eurodiputado socialita Nicolás González Casares junto a la diputada autonómica Silvia Longueira, quien han explicado que el PSdeG buscará que se analice si la nueva ley garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo.

En su comparecencia, González Casares ha explicado que los socialistas impulsarán nuevas iniciativas en el Parlamento Europeo y trasladarán también esta cuestión a la Comisión Europea para que siga de cerca lo que ocurre en la corporación pública gallega.

El eurodiputado ha sostenido que la libertad de prensa y el pluralismo "son uno de los mejores indicadores de la salud democrática y

ha advertido de que la normativa europea establece garantías claras para evitar el control político de los medios públicos".

"No vamos a aceptar que se utilicen los medios públicos como herramienta partidista como está haciendo el PP ni que Europa mire hacia otro lado", ha manifestado para incidir en que las instituciones comunitarias deben comprobar si en Galicia se están respetando los estándares europeos en materia de libertad de medios". "Que ya sabemos que no", ha dicho.

Casares ha destacado que el objetivo de estas iniciativa es garantizar que los medios públicos gallegos cumplan su papel de ofrecer "información plural, independiente y al servicio de la ciudadanía".

Antes de ello, la diputada socialista Silvia Longueira ha sostenido que la corporación que gestiona la TVG y la Radio Galega cuenta con "casi 1.000 trabajadores y con un presupuesto que este año alcanza los 140 millones". Sin embargo, ha asegurado que detrás de estas cifras hay una realidad marcada por la "conflictividad laboral, los procesos judiciales y la pérdida progresiva de audiencia".

Logueira ha asegurado que desde 2009 "se acumulan alrededor de 450 procedimientos laborales perdidos en los tribunales", una cifra que, en su opinión, "evidencia años de conflicto entre la dirección de la coorporación y su personal".

Además, ha argumentado que el "impacto económico" de estas dispuestas "es muy elevado" al señalar que "si se suman indemnizaciones, atrasos salariales, regularizaciones y costes judiciales acumulados durante años, distintas investigaciones sitúan el coste total de estos conflictos por encima de 60 millones de euros de dinero público".

La portavoz socialista ha puesto también el foco en las movilizaciones del personal, los llamados Viernes Negros al señalar que "ya van más de 400 semanas consecutivas". Una cuestión a la que ha sumado la evolución de las audiencias para asegurar que la TVG pasó de "ser líder en Galicia" a sufrir una "caída brutal" en los últimos años.

"No estamos solo ante un conflicto laboral. Estamos ante un problema democrático", ha advertido.