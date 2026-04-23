El PSdeG pedirá en la Cámara que la Xunta extienda la gratuidad de la primera matrícula a los másteres

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, ante la Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que su formación pedirá en la Cámara gallega que la Xunta extienda la gratuidad de la primera matrícula a los másteres oficiales.

El jefe de filas del PSdeG se ha pronunciado de este modo tras visitar este jueves en Santiago la Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo, donde ha estado acompañado por el diputado autonómico y secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, y de los concejales Gumersindo Guinarte y Marta Abal.

Besteiro ha señalado que casi 9.000 estudiantes gallegos necesitan cursar un máster que cada vez se convierte en un requisito casi imprescindible para acceder al mercado laboral, pero que muchos no pueden asumir el coste.

En este contexto, el PSdeG ya planteó en el debate de presupuestos este asunto y ha vuelto a emplazar a la Xunta para que asuma esta inversión, que Besteiro ha calificado de "cuantitativamente menor" para las arcas autonómicas, sin cargar a las universidades.