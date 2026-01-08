PSdeG pide explicaciones a Xunta al no ver prioritario el PP comprar la casa de Marcial Dorado para crear una residencia

Archivo - La diputada socialista en el Parlamento gallego Paloma Castro - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG en el Parlamento gallego Paloma Castro ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para que la conselleira de Política Social, Fabiola García, de explicaciones después de que el PP de A Illa de Arousa (Pontevedra) cuestionase si es "prioritaria" la compra de la casa de Marcial Dorado por parte del Ayuntamiento para crear una residencia de mayores.

En un comunicado, el PSdeG ha indicado que es "imprescindible" que la conselleira "aclare" si la posición defendida por los populares del municipio pontevedrés es una decisión tomada "por la dirección local del partido u obedece a indicaciones expresas de la propia Consellería o del presidente de la Xunta".

A renglón seguido, Paloma Castro ha calificado que "incomprensible" que la Xunta "se oponga a una iniciativa" que haría posible reforzar la red pública de atención a las personas mayores.

En este sentido, ha recordado que A Illa de Arousa y el conjunto de O Salnés "llevan años" pidiendo "más recursos públicos" para atender a las personas mayores.

Además, otra vertiente de la compra pasa por el "valor simbólico y social" de la propuesta, al "transformar un espacio vinculado a un pasado oscuro en un servicio público para los ciudadanos".

Con estas medidas, los socialistas gallegos buscan conocer los "motivos reales" de la "negativa a la propuesta, si evaluaron su impacto social y que medidas tiene previsto adoptar la Consellería para incrementar las plazas públicas residenciales en la comarca de O Salnés.

ENFRENTAMIENTO ENTRE GOBIERNO LOCAL Y PP

Todo ello, surgió a raíz de que el alcalde de A Illa, Luis Arosa, valorase la posibilidad de hacerse, si el Plan Nacional Sobre Drogas convoca la subasta, con la casa de Marcial Dorado para convertirla en una residencia de mayores o una casa de la juventud.

Ante esto, los populares locales han afeado que, primero el gobierno municipal --formado por PSOE y BNG-- hizo la "mayor subida de impuestos" porque la situación económica del ayuntamiento "era preocupante" y, ahora, "ya puedan comprar mansiones".

"¿Es prioritario? ¿Es lo que necesitamos? bajo nuestra opinión, hay muchas cosas que mejorar e infraestructuras necesarias para el pueblo antes que comprar una mansión", ha remarcado el PP.

Por su parte, el alcalde del municipio pontevedrés ha afirmado que los populares tienen "mucha cara dura" y se pregunta si "están al servicio del pueblo o de los intereses de siempre".

En este sentido, ha tachado de "falta de respeto a la memoria del pueblo y a todas las víctimas de aquella época" que el PP crea que es un "capricho" recuperar el patrimonio de quien "causó tanto sufrimiento" en la sociedad.