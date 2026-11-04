El PSdeG pierde la alcaldía de Rairiz (Ourense), al prosperar la moción de censura entre una protesta vecinal

Un vecino de Rairiz de Veiga (Ourense) sostiene un cartel de apoyo a Asunción Morgade, quien este miércoles, 4 de noviembre de 2026, fue desalojada de la alcaldía mediante una moción de censura - ROSA VEIGA-EUROPA PRESS

RAIRIZ DE VEIGA (OURENSE), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura en Rairiz de Veiga (Ourense) para arrebatar el bastón de mando a la hasta ahora alcaldesa, Asunción Morgade (PSdeG), ha prosperado con los votos a favor de dos ediles elegidos en las listas del BNG, otros dos concejales electos en la candidatura del PP y un edil no asdcrito exsocialista. Sin embargo, la iniciativa será recurrida por los socialistas, que argumentan que no fueron correctamente notificados dos concejales de su partido, lo cual creen que vulnera sus derechos fundamentales.

Así, el pleno ha aprobado la investidura como nuevo alcalde del expopular, ahora no adscrito, Camilo Fernández, quien ha acusado al PSdeG de llevar a cabo una "artimaña más para continuar" en el gobierno, porque considera que "es muy raro" que los dos concejales socialistas no fueran notificados. Al respecto, alegó que uno de los ediles no adscritos "fue notificado de la misma forma y sí está presente".

Por su parte, la alcaldesa saliente ha avanzado que los socialistas presentarán el "recurso pertinente", por lo que "ya será el juzgado el que resolverá", tras percatarse este pasado martes de que dos de los concejales del PSdeG local no habían sido "correctamente notificados" para asistir al pleno. "Dejo el ayuntamiento con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila y eso no hay nadie que me lo pueda quitar", proclamó Asunción Morgade.

La sesión plenaria ha estado marcada por una amplia participación vecinal, que ha acudido para trasladar su apoyo a la hasta ahora regidora, bajo gritos de "respeten el voto del pueblo", y acusando a los ahora miembros del gobierno municipal de "marranos y sinvergüenzas".

"El pueblo viene dependiendo de quien lo llame. Nosotros no hicimos llamamiento porque tampoco consideramos armar escándalos ni fomentar desencuentros entre los vecinos", replicó Camilo Fernández. "En seis meses se verá el cambio", agregó el ya alcalde, con la vista puesta en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.