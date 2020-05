El PSdeG rechaza "alianzas con Bildu" y advierte de la "irresponsabilidad" de Feijóo y el PP: "son infumables"

Gonzalo Caballero lamenta la "derecha mezquina" que "no se responsabiliza" de la situación del país y lo confronta con Manuel Fraga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha asegurado que su formación política "no quiere ninguna alianza con Bildu" y ha advertido de que "el mayor problema que hubo en el Congreso" esta semana, en la que el Gobierno recibió los apoyos de la formación vasca a cambio de la derogación de la reforma laboral --entre otros puntos--, ha sido que el PP "perdió el mínimo exigible" al principal partido de la oposición.

Así, acusó a los populares y, en concreto, a los dirigentes Alberto Núñez Feijóo, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso de ser unos "irresponsables". "Infumables", ha llegado a calificar por las posturas que han mantenido los presidentes autonómicos de Galicia y Madrid y el jefe de filas del PP y líder de la oposición.

Caballero, que ha lamentado la "derecha mezquina y que no se responsabiliza" de la situación del país, ha recordado que el presidente del PP de Galicia durante 16 años, el fallecido Manuel Fraga, "tenía sentido de estado" y en situación de terrorismo, por ejemplo, "apoyaba" al Gobierno.

Precisamente, el pacto con Bildu incluía la derogación de la reforma laboral del PP, un acuerdo que fue matizado horas después por la dirección socialista, si bien el vicepresidente Pablo Iglesias sostiene que debe de ser eliminada en todos sus puntos. Al ser preguntado por esta cuestión este viernes, el líder del PSdeG ha dirigido sus críticas a los populares, que no posibilitaron la continuación del estado de alarma y, por ello, sugiere que de no haber sido necesarios otros apoyos no se hubiese producido esta controversia.

"El PSdeG no quiere ninguna alianza con Bildu. Somos un gobierno democrático, por mucho que el PP quiera jugar a la confusión", ha apuntado Caballero, quien ha lamentado la "campaña de la confrontación, de maledicencias y de irresponsabilidad continua" del PP.

También ha censurado la "intervención impresentable" del PP en el Congreso de los Diputados y que el principal partido de la oposición pusiese "palos en las ruedas" al Gobierno, en lugar de apoyar el estado de alarma en un momento en que en alguna comunidad ya se está viendo "un indicio de rebrote".

Así, el dirigente socialista se ha preguntado qué pasaría si no se prorrogase el estado de alarma y hubiese movilidad entre comunidades y provincias, y ha apelado en que el 14 de marzo se decía que había que cerrar las fronteras. "Son un partido infumable", ha dicho, aunque también lo personalizó en Feijóo, Casado y Ayuso.

MANDO ÚNICO

Por otro lado, también ha sido preguntado por qué le parece que el presidente de la Xunta destaque los datos de Galicia como éxito de la gestión aunque haya un mando único. A esta pregunta, Gonzalo Caballero ha dicho que el mandatario autonómico "miente más que habla" y es un "mentiroso compulsivo".

Así, ha recordado que la declaración del estado de alarma, con el confinamiento, llegó a Galicia a la vez que al resto del Estado, en un momento en el que el virus había "circulado" menos que en otras comunidades, una información sobre la que explica Caballero la situación de Galicia. "Feijóo recortó en sanidad y quiere colgarse medallas. Él fue un problema y no una solución", ha aseverado.