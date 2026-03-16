El PSdeG recorrerá Galicia con 'Desde-a-marxe', campaña para visibilizar la cultura que queda fuera de grandes circuitos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la diputada socialista Silvia Longueira en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha puesto en marcha 'Desde-a-marxe', una campaña con la que los socialistas gallegos quieren recorrer Galicia para escuchar y dar visibilidad a la creación cultural que nace en las comarcas y que "queda fuera de los grandes circuitos culturales".

El proyecto ha sido presentado este lunes por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y por la responsable de Cultura del partido, Silvia Longueira, que han explicado que la iniciativa nace tras meses de contacto con creadores y creadoras para conocer de priemra mano la realidad cultural del país.

Durante la presentación, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia, Besteiro ha explicado que el proyecto surge precisamente de esta voluntad de acercarse a lo que ocurre en el ámbito cultural gallego más allá de los grandes focos.

Según ha indicado, en Galicia existen numerosas iniciativas culturales que nacen desde el territorio y desde proyectos independientes que no siempre cuentan con la visibilidad que merecen. "Desde-a-marxe nace apra ir a buscarlas allí donde están y darles altavoz, poniendo en contacto esa creación con la ciudadanía y abriendo espacios de encuentro alrededor de la cultura".

El secretario xeral de los socialistas gallegos ha señalado que buena parte de la vitalidad cultural del país está precisamente en eses proyectos que crecen desde abajo y que están renovando la cultura gallega desde las comarcas.

En este sentido, ha recordado que la cultura no puede entenderse solo como programación o espectáculo, sino también como un elemento fundamental para construír identidad y fortalecer la sociedad. Además, ha recordado que el presupuesto de la Xunta para Cultura es de 140 millones de euros frente a los 240 que destinan los ayuntamientos.

"Desde el PSdeG tenemos claro que la cultura también es lo que nos vertebra como sociedad y lo que nos permite pensarnos colectivamente como país", ha indicado.

RED DE ENCUENTROS POR EL TERRITORIO

Por su parte, Silvia Longueira ha explicado que esta iniciativa empieza con dos primeras paradas en Entrimo y A Laracha, dos puntos desde los que empezará a tejerse una red de encuentros culturales que irá pasando por diferentes comarcas de Galicia, "porque es en los sitios pequeños y de agrupaciones pequeñas de donde salen las cosas más grandes".

Cada sesión reunirá tres proyectos culturales distintos, procedentes de disciplinas diversas. Personas creadoras que presentarán su trabajo y también compartirán la experiencia real de crear desde Galicia: las dificultades con las que se encuentran, los caminos que abrieron y la relación que mantienen con el territorio y con la comunidad.

Cada proyecto contará con quince minutos para presentar su trabajo, en un encuentro que tendrá una duración aproximada de una hora. Al terminar, se abrirá un espacio de diálogo con el público para compartir reflexiones y preguntas.

Según ha explicado Longueira, el objetivo es crear un punto de encuentro entre proyectos culturales, personas creadoras y ciudadanía, un lugar donde compartir procesos, ideas y experiencias alrededor de la ceración cultural gallega.

La iniciativa dará cambia a todo tipo de propuestas culturales: música, artes visuales, literatura, audiovisual, recuperación patrimonial o proyectos híbridos que combinen diferentes lenguajes creativos. El criterio no será el formato, sino el vínculo con el territorio y la capacidad de contribuir a la conversacion cultural gallega.