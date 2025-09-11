PSdeG reitera su apoyo a los afectados por incendios y avanza que este domingo inician su plan de acciones en Vilamartín

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Parlamento de Galicia, Lara Méndez, ha reiterado su apoyo a los damnificados por los incendios y ha avanzado que este domingo iniciarán su plan de acciones en la zona más afectada, Vilamartín de Valdeorras (Ourense).

Tal y como ha subrayado la socialista en rueda de prensa, "volverán a las zonas afectadas para acompañar a los que perdieron sus bienes y su historia", para "escucharlos y acompañarlos". Además, exigirán desde allí compromisos y medidas que "devuelvan la vida al rural".

En este contexto, ha denunciado los "incumplimientos" del Partido Popular, que provocan que cada año se produzca "el mismo drama de incendios" porque no hay una política forestal "seria ni planificada".

Méndez, ha recordado que en 2018 se aprobó en el Parlamento un dictamen con 123 medidas para la prevención de incendios, que contó con el apoyo de los socialistas, y que el PP no llegó a cumplir. Por ello, "Galicia se encuentra en el mismo punto de desprotección ante grandes incendios como hace siete años".

Por su parte, la portavoz de Política Forestal del grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha reprochado que el PP "promete mucho y no hace nada", y que los incendios "no se apagan en agosto, se evitan en enero, febrero y marzo con planificación".

A renglón seguido, ha manifestado la voluntad del PSdeG de escuchar a los vecinos, alcaldes y colectivos de las zonas afectadas, porque es "fundamental" para diseñar una "política forestal realista".

"No vamos a permitir que la Xunta siga convirtiendo el rural en ceniza, vamos a exigir que Galicia tenga por fin una política forestal a la altura de lo que merece", ha enfatizado.