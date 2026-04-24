El PSdeG resume el "historial" de Candia en "comprar votos" y negociar mociones de censura en el "tanatorio"

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y diputado, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y diputado autonómico, Julio Torrado, ha resumido el "historial" político de la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, en "presentar anónimos para atacar e intentar destruir a personas, comprar votos para llegar a puestos y negociar mociones de censura en un tanatorio aprovechándose del fallecimiento de las personas".

Torrado se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, en la que ha considerado que "hay que tener un grave problema de obsesión con el poder" para que el histórico de una carrera profesional se pueda resumir de este modo y ha dicho que las personas que se "obsesionan" con el poder le parecen "peligrosas".

Además, sobre las protestas que este viernes se celebrarán en Lugo en contra de la moción de censura impulsada por el PP, Torrado ha asegurado que en todo país democrático la gente debe poder expresarse. "Y si el ambiente está enrarecido es por culpa de quien lo enrareció", ha afirmado.

Dicho esto, ha considerado que la ciudadanía "dará ejemplo" tanto este viernes como en las elecciones municipales, cuando se podrá desprender de personas que "no están aportando nada más que dificultades, bajezas y un nivel ético absolutamente deplorable en la política".