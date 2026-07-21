PSdeG señala que las declaraciones sobre Zapatero carecen de "carga probatoria" y acusa al PP de alentar la "vía Aldama"

El diputado y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de la Ejecutiva del PSdeg, Julio Torrado, ha señalado que las declaraciones empresario Julio Martínez Martínez y del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "carecen de carga probatoria" y ha acusado al Partido Popular de tratar de alentar la "vía Aldama".

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida este martes en el Parlamento de Galicia, Torrado ha señalado que, por el momento, lo que se conocen son "unas declaraciones sin ninguna carga probatoria" por lo que "nada cambia" sobre la confianza del PSdeG en Zapatero.

Dicho esto, ha asegurado que es "importantísimo saber" si lo que estas dos personas están haciendo es "optar por lo que ya se puede conocer como la vía Aldama-PP" y saber que "aunque tu estés en un problema, si disparas contra el PSOE, si es verdad, vas a tener beneficios judiciales, que es lo que pasó en situaciones pasadas", ha dicho.

Para Torrado, este es "el menaje" que parece que el PP "quiere lanzar a todo el mundo que se ve implicado en un proceso" judicial y se ha preguntado si los involucrados en la Gürtel o en la Kitchen, que afectan a antiguos cargos del PP, "van a tener el mismo tratamiento judicial".

"Lo que sabemos por ahora es que el PP ya ha hecho abiertamente una llamada al que quien pueda hacer que haga y que Aldama cogió el guante y claramente salió beneficiado de hacer lo que le pedía el PP", ha dicho para asegurar que no se sabe si estas dos personas "están haciendo lo mismo o no" y que "habrá que esperar al final del proceso judicial para saberlo".

En esta línea, también preguntada al respecto, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha incidido en que su formación "seguirá manteniendo la posición de inocencia".

"El presidente Zapatero tendrá que explicar la situación, pero no es menos cierto que había un precedente ahí que podía hacer un efecto llamada, como el que podemos estar viendo desde el PSOE con la doctrina Aldama", ha trasladado.

Lara Méndez, que ha abogado por "ver como transcurre el procedimiento", ha insistido en la necesidad de que las declaraciones que incumplan a Zapatero se acompañen de "documentación" porque, sino, son "meras palabras".