El PSdeG urge un pacto nacional sobre el gallego y acusa al PPdeG de ponerlo "en peligro de muerte"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado de dirigentes socialistas en Cataluña y País Vasco - PSDEG

A CORUÑA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado un pacto nacional sobre el gallego para hacer una política lingüística que triplique, ha dicho, la inversión en esta materia frente a una "planificación ordenada para no hacer".

"Estamos ante un peligro de muerte deseada por decisiones políticas", ha señalado en referencia al PPdeG, en rueda de prensa, para insistir en que el gallego debe considerarse como "un patrimonio que es de todos y no de una bandera que algunos utilizan de forma perversa".

Ha sido en una comparecencia junto a la diputada socialista y portavoz de Lingua del PSdeG, Silvia Longueira; su homóloga del Partido Socialista catalán (PSC), Inma Ferret; el portavoz de euskera del PSOE-EE, Pau Blassi, ambos también parlamentarios, y el europarlamentario Nicolás González. Todos ellos, participarán en la jornada 'Ola-Europa'.

Con motivo de la conmemoración el domingo del Día das Letras Galegas, Besteiro ha reivindicado la puesta en marcha de medidas, entre ellas "volver a considerar nuestro idioma como un patrimonio y no como una bandera".

"El uso como una bandera no produce consecuencias positivas", ha aseverado para incidir en que el gallego está "en peligro por decisiones políticas", ha señalado sobre las actuaciones del PPdeG a este respecto.

MÁS INVERSIÓN

"Hay diferencias entre la inversión que hay en el País Vasco y Cataluña con lo que se invierte en Galicia por habitante", ha asegurado para afirmar que en la comunidad autónoma gallega son "seis euros por persona frente a los 35 en Cataluña y 90" en la comunidad vasca.

"No hay una situación de igualdad de los dos idiomas", ha manifestado sobre el español y el gallego para apuntar, además, a una "desplanificación de la política lingüística". "Y eso trae consecuencias trágicas como el uso del gallego, abandonado por la mayoría de los jóvenes".

SITUACIÓN EN PAÍS VASCO Y CATALUÑA

En contraposición, Pau Blassi ha remarcado que el "euskera está asentado en la educación, en la administración, en la universidad" y ha rechazado que España "se rompa" por ello.

"Con buena voluntad se puede convivir", ha aseverado para insistir en que esto "también tiene que llegar a Europa", en relación a la cooficialidad de estos idiomas. Al respecto, ha criticado "la oposición inexplicable del PP", en línea con lo expuesto también por Besteiro en relación al "veto" de los populares.

Por su parte, Inma Ferret ha recalcado el "conocimiento muy importante" del catalán, pero con "un descenso" en su uso. "Hay que incidir en eso". Mientras, ha hecho referencia a los efectos que tuvo la política de independentistas y ha apelado, frente a ello, a que el idioma sea una herramienta de "cohesión". Como su compañero de partido, ha reivindicado que catalán, euskera y gallego sean "coficial en las instituciones europeas".

A su vez, el europarlamentario socialista Nicolás González ha incidido en esta cuestión. "Si no fuera por las fuerzas conservadores, esto a día de hoy sería una realidad", ha reprochado a los populares. "El único obstáculo para que se pueda hablar nuestras lenguas en el Parlamento europeo", ha añadido.

Silvia Longueira ha alertado, en la misma línea, de las políticas que buscan que el gallego "se destruya". "No es entendible un acoso y derribo que se ejecuta rápidamente con lo que se tardó tanto tiempo en construir", ha recalcado para culpar al PPdeG de ello.