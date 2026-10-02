El PSdeG urge al PP a ponerse "del lado de los vulnerables" y dice que si hay elecciones serán "las de la vivienda"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha interpelado al presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, porque "aún se está a tiempo" para "corregir" la crisis de la vivienda, de modo que le insta a "que se ponga del lado de los vulnerables" y "lance un mensaje a los diputados gallegos del PP para que voten a favor de los decretos" que debate este viernes el Congreso.

"La situación que vivimos de problema de acceso a la vivienda es real y todos tenemos que trabajar en la dirección de paliarlo", ha advertido, en declaraciones a los periodistas este viernes en el Parlamento gallego. Al respecto, ha equiparado esta repuesta con la que se dio "cuando hubo problemas de emergencia sanitaria" y "de los precios de la energía".

"Creo que queda tiempo para que Rueda traslade que hay que votar a favor de esto. Ponerse del lado de los vulnerables y dejar al margen los intereses de los fondos buitres, los que promocionan la especulación, que es el verdadero cáncer de esta situación", ha subrayado Besteiro.

Después de incidir en que "es el momento" y "no va a haber otro", ha pedido "votar a favor de la inmensa mayoría" y, preguntado por un eventual adelanto electoral, ha señalado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, suele "tomar decisiones a favor de la inmensa mayoría de los españoles". "Si hay elecciones van a tener un nombre, las elecciones del derecho a la vivienda", ha concluido.