Una psicóloga de la Xunta verá al niño agredido en un colegio de Vigo, quien acudió con sus padres a Fiscalía

Actualizado 02/05/2013 16:50:23 CET

La familia sale "decepcionada", pero espera que se tenga en cuenta que Educación "no le comunicó nada"

VIGO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El niño cuya familia ha denunciado que fue agredido por un compañero del colegio vigués Santa Cristina ha acudido junto a sus padres a declarar ante el fiscal de menores por el absentismo escolar, pues el menor lleva más de un mes sin volver al centro. Tras la comparecencia del niño y sus progenitores, una psicóloga de la Xunta tendrá que examinar al menor.

En declaraciones a los medios a la salida de los juzgados de Vigo, el padre del menor, G.C.G., aseguró salir "decepcionado", pues, según defendió, él intenta "proteger al niño", mientras que "siguen pasando los días" y no le dan otro centro al que llevarlo, pues no quiere que su hijo vuelva al colegio donde ocurrieron los hechos. "Sería lo último que me acusaran de absentismo, llevo desde el primer día buscándole un centro", insistió el padre, quien recordó que también tienen un profesor particular.

Según indicó, el fiscal les explicó que él no tiene potestad para un cambio de centro, que corresponde a la Consellería de Educación, sino que se encargará de determinar si hubo absentismo o no, después de la denuncia remitida por la Xunta en ese sentido.

Los padres, que acudieron este jueves al edificio de los juzgados con sus dos hijos --de hecho, el agredido también habló con el fiscal-- manifestaron que entregaron la documentación de la psicóloga que está viendo al niño, la cual incluso a estimado que "a lo mejor no está preparado para volver a un colegio" y ver a otros niños.

Sin embargo, explicaron que Fiscalía les ha dicho que esa documentación no es válida y que será necesario que una psicóloga de la Xunta se entreviste con el niño. Posteriormente, el ministerio público determinará si existe absentismo escolar o no, teniendo en cuenta que el menor no asiste a clase desde el 18 de marzo.

El padre del niño indicó que, si se determina el absentismo, ellos tendrán que "rendir cuentas" porque, aunque el niño volviera al colegio, pasó varias semanas sin acudir. "Nos dijo que va a perder el curso y que es una negligencia absoluta", apuntó el padre, quien al mismo tiempo, se preguntó "a costa de qué tiene que pasar el curso el niño".

En la misma línea, se cuestionó si lo que tiene que ocurrir es que "tienen que destrozarle la cabeza" y defendió que "ningún niño tiene que ir al colegio pensando que le vayan a pegar".

Sobre la agresión al niño, el padre indicó que les realizaron "preguntas muy concretas" y que el fiscal contaba con documentación de Educación --que defiende la actuación del colegio a raíz de lo ocurrido-- y del colegio.

REUNIONES Y DOCUMENTACIÓN

Por otra parte, el padre del menor apuntó que, en su encuentro con el fiscal, conoció la existencia de actas de reuniones a las que él no había asistido y que "la consellería dice que había enviado documentación de todo desde el primer día", si bien él mantiene que a la familia "no le comunicaron nada", ni siquiera que tenían la posibilidad de "recurrir" las resoluciones.

"Espero que el fiscal atienda a eso, no teníamos la resolución y no podíamos actuar", aseguró, al tiempo que denunció estar en "situación de desamparo absoluto" por estar "sin saber nada".

NIÑOS

En cuanto a la situación del hijo pequeño, que tampoco está asistiendo al colegio, consideraron "prudente" apartarlo "un poco" del centro para que "no fuese el centro de las miradas" ante la "tensión" y que la idea era que volviera cuando las cosas "se calmasen". Sin embargo lamentó que la situación "no se calma" y, sobre la posibilidad de que pueda ser considerado absentismo, reconoció que le "preocupa".

Finalmente, insistió en que desde Educación le dijeron que si el niño agredido no volvía a su actual colegio no podría ir a un nuevo centro escolar para el próximo curso.