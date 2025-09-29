PSOE y BNG de A Coruña inician la negociación del presupuesto para 2026 con un acuerdo para un calendario de trabajo

El Gobierno local y el BNG de A Coruña se reúnen para negociar los presupuestos de 2026 - BNG

Ambas formaciones destsacan la "buena disposición" con acuerdo de reuniones en octubre

A CORUÑA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de A Coruña ha iniciado la negociación del presupuesto municipal de 2026 con el BNG con "buena disposición" por ambas partes. Ha sido en un encuentro mantenido este lunes en el que han pactado un calendario y una metodología de trabajo.

Así lo han trasladado el portavoz socialista, José Manuel Lage Tuñas, y el del grupo nacionalista, Francisco Jorquera, en declaraciones a los medios tras la reunión.

"Quedamos emplazados a negociar a fondo el presupuesto a lo largo del mes de octubre", ha concretado el líder del BNG para recalcar que su partido tiene "la mejor disposición" para ello.

Además, ha destacado como una "cuestión previa fundamental todo lo que tiene que ver con democracia y participación". Así, ha pedido la recuperación de las competencias de control y fiscalización del grado de cumplimiento de las cuentas municipales en pleno.

Por su parte, Lage ha explicado que se tratará de un prespuesto "ambicioso" con el objetivo de "dinamizar la economía, incrementar la protección social y fundamentalmente desarrollar una política centrada en los barrios de la ciudad".

"Veo buena disposición por parte del BNG, estamos en el minuto cero, las sensaciones son buenas", ha señalado para añadir que confía en que estos contactos puedan finalizar en acuerdo. "Es posible un prespuesto progresista para la ciudad", ha apuntado.