El PSOE invita al próximo presidente del Gobierno a inaugurar las viviendas decomisadas a Marcial Dorado en A Illa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSdeG-PSOE al Congreso por la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha invitado al "próximo presidente" del Gobierno central a inaugurar el edificio que fue decomisado a Marcial Dorado y que adquirió el Ayuntamiento de A Illa para convertirlo en 15 viviendas públicas.

Así lo ha hecho este lunes en la localidad pontevedresa de A Illa donde ha visitado, acompañado del alcalde, Luis Arosa, el inmueble ubicado en O Xufre. Losada ha calificado como una "iniciativa ética" la conversión de estas viviendas en pisos de alquiler social.

Además, ha considerado que el futuro inmueble de alquiler social deberá ser inaugurado por el próximo presidente del Gobierno central. "Espero que presidente del Gobierno venga a su inauguración. Si es Pedro Sánchez, estoy seguro de que no tendrá ningún problema en venir, pero si es Alberto Núñez Feijóo, igual tiene que pensarlo un poco", ha indicado, en alusión a la fotografía del líder del PP y candidato a presidir el Gobierno de España con el narcotraficante Marcial Dorado.

Losada ha subrayado que el Ayuntamiento "no solo tuvo el talento de comprar el inmueble", sino también de "suplir la ausencia total" de construcción de vivienda pública de la Xunta. Ante esto, ha exigido al Ejecutivo gallego que "esté a la altura" y colabore con las autoridades municipales.

Por ello, ha instado a la Xunta a "asumir la finalización de la ejecución de la obra" para acabar las viviendas, así como a "habilitar los mecanismos necesarios para compensar económicamente al Ayuntamiento por la inversión asumida en la adquisición".

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa anunció en octubre un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas para adquirir este edificio, que iba a ser subastado, con el objetivo de convertirlo en 15 viviendas públicas.

Así las cosas, sobre la finca decomisada a Marcial Dorado se asienta un edificio en construcción de bajo y dos plantas. La operación supondrá 1,34 millones de euros con un pago aplazado en 10 años.