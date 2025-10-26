El PSOE de Malpica denuncia que el Centro de Día de Buño continúa cerrado tres años después de terminar las obras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-PSdeG de Malpica (A Coruña) ha denunciado que el Centro de Día situado en la Casa do Oleiro en Buño sigue sin abrir sus puertas a pesar de que las obras finalizaron en febrero de 2022. Así, el portavoz socialista, Walter Pardo, ha recordado que en el mes de noviembre de 2022 el alcalde, Eduardo Parga, anunció en la prensa que el servicio sería una realidad a principios de 2023.

Según el representante socialista, "ya pasó el año 2023, ya pasó el año 2024 y en la reunión de mayores de 2025 el señor Parga volvía a decir que intentaría abrirlo en septiembre, pero el centro de día sigue sin abrir".

Tal y como han subrayado los socialistas en una nota de prensa, durante el pleno ordinario de septiembre preguntaron de nuevo por la fecha de apertura de este recurso asistencial, sin embargo, "el alcalde contestó que acababa de recibir los pliegos de contratación para poder licitar el servicio y abrir el centro de día".

A partir de esa respuesta el PSOE ha cuestionado la gestión realizada durante este tiempo porque, tal y como ha indicado Pardo, "el Ayuntamiento tiene plenas competencias y poder sobre el centro desde que se entregó la obra, en febrero de 2022". Motivo por el que ha criticado que la instalación continúe cerrada más de tres años después.