El PSOE de Ourense exige la dimisión del alcalde ante la investigación de la Fiscalía por la retirada de bolardos

El regidor municipal tacha la denuncia de "surrealista" y "cobarde"

OURENSE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Ourense ha exigido la dimisión "inmediata" del alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, ante la apertura de una investigación en la Fiscalía de Ourense por posibles delitos de prevaricación y malversación en la retirada de los bolardos del casco histórico.

Hace un año Gonzalo Pérez Jácome, ya como regidor municipal de Ourense, tomó la decisión de prescindir de los bolardos que regulaban el tráfico del casco histórico de la ciudad, ahora esa decisión ha llevado al regidor al radar de la Fiscalía de Ourense.

Al respecto, la viceportavoz del PSOE ourensano, Natalia González, ha trasladado que, "cuando el alcalde afirmó hace un año que era un día histórico", sabía que "era una decisión arbitraria y caprichosa y que no había expedientes ni informes que avalaran la decisión".

En este sentido, ha acusado Jácome de tomar una decisión que "ha supuesto un grave perjuicio para la zona histórica de la ciudad sin disponer de un método de control alternativo" ya que aseguraba que implementaría videovigilancia pero aún no ha sido realizado.

Ha afirmado que, desde hace un año, "el casco viejo parece un circuito de automovilismo" y, por ello, desde el PSOE han avanzado que solicitarán explicaciones públicas al alcalde y pedirán copias de los escritos de las diligencias previas así como de las respuestas remitidas por la alcaldía y de todos los informes de la policía local desde el inicio del procedimiento.

Los socialistas han censurado que Jácome "utilice el Ayuntamiento como si fuese un negocio" y ha acusado al Partido Popular de "ser partícipe" puesto que "se pusieron de perfil aunque el procedimiento no era el correcto y en el momento co-gobernaban".

Por todo ello, el portavoz municipal del PSOE, Rafa Villarino, ha solicitado "la dimisión inmediata del alcalde" por el supuesto delito de prevaricación y ha apostillado que "él habría pedido la dimisión de cualquier miembro del Partido Socialista por mucho menos".

Así, ha sentenciado que Jácome "realizó toda una performance con la chapa de sheriff de la ciudad dejando que todo estuviese libre", para a renglón seguido apostillar "es una persona que actúa al margen de la ley y por ello no puede ser alcalde".

"SIN PROYECTO DE CIUDAD"

En la misma línea se ha manifestado José Araújo, el portavoz de Ciudadanos, que ha indicado que Gonzalo Pérez Jácome "no tiene proyecto de ciudad" y ha aseverado que "sus formas no son las correctas" censurando que no había informe detrás de decisión de eliminar los bolardos "más que creerse el sheriff de la ciudad y con esa actitud apoyar un pie en un bolardo y decir 'bájese, soy el alcalde'".

También el Bloque Nacionalista Gallego ha expresado el rechazo a la situación asegurando que "los caprichos personales de Jácome no se pueden pagar con los vecinos". Además, ha explicado que esperarán a la decisión de la propia Fiscalía --de continuar con la investigación o no-- para pronunciarse, pero matizando que "más allá de lo que salga determinado, hay una evidente irresponsabilidad política por parte del alcalde".

Uniéndose tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos han expuesto que "además de no tener proyecto de ciudad la zona histórica parece la AP-9".

"ES UNA DENUNCIA COBARDE"

Por su parte, Gonzalo Pérez Jácome ha tachado la denuncia de "surrealista y sin base" subrayando que solo "ha supuesto una pérdida de tiempo de funcionarios públicos de más de 100 horas".

El regidor considera que se trata de una "denuncia cobarde" que "parte de un anónimo" sin "ningún tipo de motivo", pero ha afirmado "sospechar" de "un policía local u otro funcionarios del ayuntamiento, por la forma de escudriñar las ordenanzas municipales". Asimismo, ha cuestionado cuál es la relación entre "bajar unos bolardos y la malversación de fondos públicos".

Además, Jácome ha apuntado al Partido Socialista y ha censurado que la Fiscalía procede a realizar una investigación tras cualquier denuncia. "Si yo denuncio al Partido Socialista por prevaricación, por analogía, tendrían que dimitir al momento según la petición que realiza actualmente el PSOE local", ha puesto como ejemplo.