El PSOE plantea transferir competencias y no la titularidad de la AP-9 en sus enmiendas a la ley en el Congreso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista plantea transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia competencias relacionadas con la gestión de la Autopista del Atlántico, la AP-9, pero no la titularidad de la infraestructura en sus enmiendas presentadas a la ley orgánica que tramita el Congreso.

En el texto de estas enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Socialista sostiene que considera más adecuado, "para garantizar que se siga aplicando el esquema de bonificaciones amplio y equilibrado, plantear una transferencia de determinadas facultadas sobre la administración y la explotación de la infraestructura, manteniéndose, en principio, la titularidad por parte de la Administración General del Estado".

Siete años después de que el Parlamento gallego sacase adelante de forma unánime la primera ley para pedir la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia, el Legislativo autonómico renovó en septiembre de 2023, por cuarta vez, su voluntad con la aprobación de un nuevo texto que contó con el apoyo de populares, socialistas y nacionalistas.

Después de que todos los textos anteriores se topasen con obstáculos a su llegada a Madrid, esta propuesta legislativa también quedó en una situación de parálisis hasta hace apenas 15 días cuando se cerró el plazo para las enmiendas a la totalidad. Esta misma semana, tras decenas de prórrogas, el desbloqueo se hacía definitivo al culminar el plazo para las enmiendas parciales.

PP y BNG han optado por no presentar enmiendas y "respetar" el texto que emanó de la unanimidad de la Cámara autonómica, aunque otras formaciones sí lo han hecho. Es el caso del PSOE y de Sumar.