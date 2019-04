El PSOE de Pontevedra denuncia pintadas en su sede tras la manifestación contra el cierre de Ence

Publicado 27/04/2019 13:36:07 CET

Tino Fernández tacha al PP y a CC.OO. de "irresponsables" y pide que "pongan freno a estos actos vandálicos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Agrupación Municipal Socialista de Pontevedra ha amanecido este sábado con roturas por impacto en sus vidrios y con una nueva pintada "amenazante" realizada con un spray de color rojo que reza 'Traidores da clase operaria' --Traidores de la clase obrera--, por lo que el PSOE ha puesto su mirada hacia la manifestación contra el cierre de Ence.

De esta manera, el candidato socialista a la alcaldía, Tino Fernández, se ha mostrado "absolutamente consternado" ante los hechos y ha asegurado que se trata de acciones "que no tienen cabida en una democracia, intolerables, bárbaras y propias de una dictadura".

"La escalada de actos vandálicos e intimidatorios orquestados contra el PSOE vivió la pasado noche, coincidiendo con la manifestación contra el cierre de Ence, uno de sus episodios más graves", ha lamentado el PSOE pontevedrés en un comunicado.

De esta manera, el líder de los socialistas ha exigido a Ence y al "sindicato del PP" (en relación a Comisiones Obreras) que dejen de ser "irresponsables y que pongan freno a estos actos de hooliganismo antes de que ocurran cosas más graves". "Ni siquiera fueron quien de condenar abiertamente todas las pintadas, los insultos, las dianas y las amenazas que se efectuaron contra los miembros de nuestro partido", ha subrayado Fernández.

"LAMENTABLE"

Para Tino Fernández "resulta lamentable que, en lugar de condenar estos actos de intolerancia y de vandalismo, Comisiones Obreras (CC.OO.) saliese en rueda de prensa afirmando que si ellos fuesen los autores de las pintadas, hubiesen puesto cosas mucho peores".

"Creo que esto ya sobrepasó todos los límites. Yo ya había advertido sobre los peligrosos discursos de odio que estaban propagando, así que espero que estén muy satisfechos, porque ya se dio un paso más en esta escalada vandálica", ha criticado Fernández.

Asimismo, se ha mostrado convencido en que "la mayor parte" de los trabajadores de Ence rechaza este tipo de actos, "que solo cuentan con el beneplácito de la empresa y de algún sindicato".

De esta manera, les ha recordado a los empleados que ayer se manifestaron en las calles de Pontevedra que los socialistas "no pueden estas más de acuerdo" con la reivindicación de la protesta. "Piden que Ence no se cierre y nosotros pedimos exactamente lo mismo. El PSOE fue el único partido que mantuvo siempre el mismo posicionamiento en relación a la factoría de Lourizán. Queremos que la pastera se quede en nuestra comarca, pero no en la ría", ha destacado.

NUEVA UBICACIÓN

El candidato del PSOE ha incidido en que el consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, "sabe de sobra que el traslado es totalmente viable en Galicia, que es un país moderno, con buenas comunicaciones, carreteras y puertos conectados por ferrocarril, y cuenta con condiciones de las que carecen Portugal y otros países de Sudamérica".

Tino Fernández le ha tendido la mano a Colmenares para que "juntos en una mesa de negociación, puedan encontrar una solución" y ha lamentado que algunos partidos políticos "estén utilizando la situación de Ence para hacer campaña".

"Lo paradógico es que algún candidato del PP acusaba no hace mucho a Ence de robar los terrenos en los que se ubica e incluso pensaba hacer una playa allí. Y también algún ilustre alcalde se mostró, en tiempos recientes, en contra de la presencia de la pastera en la ría. Ya sé que la coherencia no es algo que el PP practique demasiado, pero pensaba que, cuando menos, el debate sobre la ubicación estaba ya superado", ha criticado.

Miembros de la Policía Científica se han desplazado este sábado hasta la sede municipal del PSOE para recoger muestras e informaciones que puedan esclarecer la autoría de los hechos vandálicos.

CABALLERO

Por otra parte, este sábado el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha realizado un paseo por Vigo donde ha asegurado que esta jornada de reflexión sirve para "tener un poco más de tiempo para estar con la familia y con los amigos".

Así, ha indicado que el día de mañana es "muy importante" para toda la ciudadanía ya que "se decide el futuro del país". "Todo el respeto a las normas democráticas", ha sentenciado.