El PSOE de Porto do Son inicia una recogida de firmas contra el cierre del centro de salud los sábados por la mañana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG-PSOE de Porto do Son (A Coruña) ha anunciado este miércoles el inicio de una campaña de recogida de firmas para mostrar su rechazo a la decisión de la Xunta de cerrar el centro de salud del municipio los sábados por la mañana.

El portavoz socialista local, Jorge Romero, ha calificado esta medida como una "imposición" que obliga a los vecinos a desplazarse "muchos kilómetros" hasta el Punto de Atención Continuada (PAC) de referencia.

Según ha explicado en una nota de prensa, el centro abría hasta ahora los sábados para urgencias, curas y atención a domicilio, pero con el nuevo plan los usuarios deberán trasladarse a Noia, situado a unos 16 kilómetros.

Romero ha advertido de que esta situación es "inaceptable", ya que en el caso de determinadas dolencias "la diferencia de tiempo puede ser clave". Asimismo, ha señalado que la medida afecta a otros municipios de la zona, como Carnota y Mazaricos, y que algunos vecinos ya están acudiendo al PAC de Ribeira ante emergencias.

Desde el PSdeG han denunciado que este cambio supone un "castigo" para la comarca del Barbanza y que tendrá un impacto negativo en el personal sanitario, que se verá "desbordado" y tendrá que realizar mayores desplazamientos para la atención domiciliaria.

Con esta iniciativa, los socialistas esperan que la Consellería de Sanidade "escuche a los vecinos" y rectifique para recuperar la atención sanitaria en la localidad .