Publicada la nueva orden que regulará el nuevo modelo de la PAU en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha publicado en el Portal de Transparencia la orden por la que se regula el nuevo modelo de prueba de acceso a la universidad (PAU), cuya principal novedad será la creación de una nueva estructura de coordinación institucional, que se configurará a través de una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica.

Según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo es garantizar criterios de examen "justos y equitativos" y avanzar en el objetivo del Gobierno gallego de alcanzar un sistema de acceso a la universidad "más homogéneo a nivel nacional, con un marco regulador claro y garantice la igualdad".

En concreto, el texto es fruto de un acuerdo con las tres universidades públicas gallegas y promueve incrementar la revisión por pares y reducir la posibilidad de "errores o incoherencias" en las pruebas. Asimismo, se crearán bancos de materiales que faciliten la elaboración de modelos de examen, cuestión que quedará recogida en unas instrucciones específicas que se publicarán más adelante.

El despliegue del nuevo sistema comenzará a aplicarse en el curso 2027/28, de tal forma que la Xunta y la Comisión Interuniversitaria de Galicia --que seguirá siendo la encargada de la realización material de las pruebas-- puedan preparar los cambios para que todos los agentes implicados puedan conocer con antelación suficiente las modificaciones.

De este modo, la nueva estructura de coordinación institucional está compuesta por la Comisión Organizadora y la Comisión Técnica. La primera estará compuesta por tres representantes de la Consellería, otras tres delegadas de las universidades públicas (una por cada una de ellas) y una secretaría externa a la comisión.

Este órgano se ocupará de las directrices generales de los exámenes, como los criterios para la redacción de la prueba y para su evaluación. Asimismo, será la encargada de elaborar los bancos de materiales para hacer modelos de prueba y la que establezca los mecanismos de supervisión por pares.

La segunda será la responsable de las tareas logísticas y operativas de la PAU, como los horarios, lugares, medidas de seguridad en la elaboración, selección y custodia de las pruebas o adaptación a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.

Estará formada por dos personas de reconocida experiencia en la docencia y gestión de pruebas de acceso a propuesta de la Xunta y por las personas que ocupen la presidencia y la secretaría del Tribunal Único. Entre las principales funciones de la Comisión Técnica están la publicación de los modelos de examen de cada materia y los criterios generales de evaluación y resolución de las reclamaciones relativas a cuestiones de naturaleza distinta a las calificaciones.

Asimismo, la Comisión Técnica propondrá a la Comisión Organizadora los miembros de los grupos de trabajo, de las comisiones delegadas y de los tribunales calificadores para su visto bueno.

Otra de las novedades es el cambio en la composición de los grupos de trabajo, que se encargan de la redacción, aplicación y corrección de las pruebas. Estarán constituidos por un máximo de dos docentes de las universidades públicas y otro máximo de cuatro del sistema de enseñanza público con docencia en la materia o del cuerpo de la inspección.