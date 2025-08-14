Puente advierte de "momentos muy duros" en los incendios de Ourense y Renfe ofrece cambios y devoluciones por cortes

Una persona colabora en la extinción del incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). La Xunta ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por grandes incendios que, en conjunto, calcinan alrededor de 4 - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe informa de que mantiene habilitados los cambios y anulaciones sin coste para todos los trayectos entre Madrid, Ourense y Zamora debido a los cortes ocurridos por la ola de incendios.

Al respecto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirma que se viven "momentos muy duros en Ourense y Galicia". "Estamos trasladando a los viajeros en tránsito en trenes especiales hasta Zamora y, desde allí, continúan en autobús para llegar a destino", explica.

"La reactivación de los incendios impide garantizar el servicio habitual, así que hoy mejor no acudir a las estaciones y seguir la información de Renfe en sus canales oficiales. Cambios y devoluciones sin coste", ha incidido el ministro.

Este jueves, la línea entre Galicia y Madrid se mantiene cerrada ante el riesgo por los incendios forestales que obligan a cortar la línea entre Puebla de Sanabria y Ourense.

Decenas de viajeros se encuentran en estaciones sin poder viajar a la espera de que se reabra la línea, pero Renfe ya ha indicado que todavía no puede asegurar cuándo ocurrirá eso. Por tal motivo, recomienda no acceder a las estaciones para este trayecto.

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid volvió a interrumpirse esta mañana de jueves por la reactivación del incendio, casi dos horas después de que el servicio se restableciera temporalmente tras la inspección "satisfactoria" de Adif.