Queremos Galego sacará el idioma a la calle en 13 municipios para pedir "libertad, igualdad y justicia"

La plataforma deslocaliza la tradicional marcha que cada año celebran en Santiago para visibilizar la defensa del idioma en todas las comarcas

La lengua gallega es cada año la gran protagonista de las Letras Galegas y junto a los actos conmemorativos, literarios y lúdicos propios del 17 de mayo, también se encuentran aquellos centrados en una vertiente más reivindicativa. La plataforma 'Queremos Galego' ha convocado una campaña de movilizaciones en múltiples comarcas del territorio, en las que sacará el idioma a las calles y pedirá "libertad, igualdad y justicia" para los gallegohablantes coincidiendo, además, con la proximidad de los comicios municipales.

En total, serán 13 movilizaciones con las que la plataforma, compuesta por más de 700 entidades unidas por la defensa del idioma, buscará llevar y extender el efecto de su tradicional manifestación en Compostela con motivo de las Letras Galegas a diferentes localidades. En palabras del presidente de A Mesa, Marcos Maceira, el objetivo es "visibilizar claramente una mayoría" social que quiere vivir en gallego y acercarla a los términos municipales.

Las diferentes citas con las urnas, tras las generales y con las municipales y las europeas a la vuelta de la esquina, también motivan parte del discurso de la plataforma y de sus reivindicaciones, advirtiendo de la "persecución" a la diversidad lingüística emprendida por algunas organizaciones políticas del Estado.

Estas acciones se producen en un momento "crítico" para la lengua gallega, señaló Maceira durante la rueda de prensa en la que presentaron las marchas, ante los problemas de transmisión intergeneracional del idioma, advirtiendo de que cerca del 23 por ciento de los menores de 15 años afirman que no se saben expresar en lengua gallega, según datos del Instituto Galego de Estatística.

A ello ha unido las "dificultades de todo tipo" que persisten para ejercer una vida plena en gallego, tanto por las escasas disposiciones legales que permiten el uso del idioma en la administración como por las carencias de atención en ámbitos como la sanidad y la justicia, donde el 95 por ciento de las sentencias están en castellano.

"PERSECUCIÓN ABSOLUTA"

La plataforma ha criticado la sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra la ordenanza lingüística de Lugo, que Maceira atribuye a un "resurgir del discurso de supremación" y que atenta contra esa "sensibilidad" que siempre ha mostrado la administración municipal por el fomento de la lengua gallega.

En el mismo acto, el secretario xeral de la CIG-Ensino, Suso Bermello, arremetió también contra esta llamada "persecución absoluta, total y decidida" contra la diversidad lingüística, con la que se busca "limitar el idioma a algo folklórico, residual y ornamental".

"Los que quieren prohibir el gallego en la administración son los mismos que atacan a as mujeres, la diversidad sexual o la libertad de expresión", ha advertido, criticando en este sentido la "ley de lenguas" prometida por Pablo Casado (PP), en la que las lenguas cooficiales no serían un requisito, sino un mérito.

Así, ha recordado que la propuesta de Casado representa "una vuelta de tuerca" a lo que "ya hay en Galicia", tras la eliminación de la obligatoriedad de realizar la prueba de lengua gallega, y que ahora hace suya "ese tridente demente" en el Estado.

EN 13 MUNICIPIOS

"Más que nunca llamamos a la movilización", ha destacado Maceira, quien ha insistido en la importancia de dar "una respuesta" a este intento de "regresión", que parece que pretende recuperar los tiempos en los que se "aplicaban sanciones" a profesores por dar clases en gallego.

De ahí los lemas de las protestas de este año, 'liberdade, igualdade e xustiza' y 'Máis que nunca, Queremos galego', para reclamar que se hagan efectivos los "derechos humanos" en materia lingüística en administración, en la rotulación pública, en las etiquetas de los productos, en la sanidad o en la justicia.

La plataforma ha contado además con el ilustrador Luis Davila en el diseño de la cartelería de las marchas de este 17 de mayo.

El presidente de A Mesa participará en las movilizaciones previstas en Santiago, que sería una de las más mayoritarias junto a la de Vigo, según las previsiones de la plataforma.

Las protestas se celebrarán a las 12,00 horas en A Coruña (Praza de Galiza), Santiago de Compostela (Alameda), Ferrol (Praza Vella), Carballo (Praza do concello), Lugo (Praza Maior), Burela (Praza da Mariña), Monforte (Praza de España), Ourense (Praza do Ferro), Pontevedra (Praza da Peregrina), Vigo (Salida del cruce de la Vía Norte con Rúa Urzáiz), A Estrada (Praza do mercado), Cangas (Praza do concello) y Lalín (Praza da igrexa).