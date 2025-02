La quita de la deuda calienta el pleno y Rueda ironiza: "Si nos dan los 4.000 millones, vamos ya a por ellos"

Besteiro le insta a ordenar a Corgos apoyar la condonación en el CPFF y Pontón apela: "No traicione a Galicia por sumisión a Feijóo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la condonación de la deuda, a las puertas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se reúne este miércoles por la tarde, ha calentado en esta jornada la sesión de control del Parlamento de Galicia, donde los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han coincidido al instar al presidente gallego, Alfonso Rueda, a aceptar la quita.

El mandatario autonómico, por su parte, mantiene que es "un negocio ruinoso" para Galicia y les ha acusado de "mentir" y pretender "engañar" a la ciudadanía con "un cúmulo de disparates" al dar a entender que Galicia recibirá los 4.010 millones de euros de la condonación como si se tratase de "una transferencia bancaria".

"Si nos fueran a dar 4.000 millones claro que los queremos. Si es así, ya le digo que sí que queremos la condonación. Vamos usted, el señor Besteiro y yo a Madrid a por ellos y luego vemos aquí como los repartimos. Con eso podemos pagar los billetes también", ha bromeado Rueda, durante su debate con Pontón y antes de reiterar, ya en tono serio, que la deuda no "desaparece" sino que se "mutualiza".

De hecho, mientras los líderes de la oposición acusan a Rueda de rechazar la quita por "sumisión" al PP, que dirige el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo, e inciden en que esos 4.000 millones serían fundamentales para los servicios públicos autonómicos, el Gobierno gallego mantiene que la condonación solo tendría un impacto real de poco más de 40 millones en intereses y supondría a Galicia asumir 597 millones más de deuda.

La explicación que da la Xunta es que, aunque la quita reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros por habitante, habría que "asumir la estatal", que asciende a 1.699 euros por habitante, "por lo que se incrementaría en 220 euros para cada gallego y gallega".

En concreto, el Gobierno autonómico recalca que la "mutualización" de los 4.000 millones de deuda autonómica no implica la transferencia directa de esos recursos y que pasen a estar a disposición de Galicia.

Con esta medida, insiste en que parte de la deuda de todas las autonomías pasaría a estar asumida por la Administración General del Estado, pero las comunidades no contarían con nuevos recursos y únicamente ahorrarían el pago de parte de los intereses, que en el caso de Galicia supondría 42 millones de euros anuales.

Por ello, Rueda ha insistido en que la prioridad de Galicia no es la quita de una deuda que está en capacidad de asumir, sino la revisión de la financiación autonómica --exige un mínimo de 500 millones adicionales para paliar el déficit de anual que computa la Xunta-- y la actualización de las entregas a cuenta. Si no se actualizan, el presidente ha insistido en que la comunidad deja de ingresar 127 millones de euros cada mes.

Más allá, ha ironizado con que la oposición sugiera que un Gobierno que "racanea en todo" -- "en coches, locales y funcionarios públicos" para la transferencia del litoral, ha ejemplificado-- vaya a tener ahora "tanta generosidad" con los 4.010 millones de la condonación de la deuda. "Coche a coche están negociando", ha subrayado Rueda.

PONTÓN: "NO TRAICIONE A GALICIA"

"Yo no esperaba tener que venir aquí a explicar al presidente de la Xunta lo que es una quita. Es de primero de Economía. ¿Sabe cuál es el problema? Que no quiere ver lo que necesita este país, porque usted le está diciendo a los gallegos y a las gallegas que una reducción de la deuda del 33% no significa más disponibilidad de recursos para la Xunta. Deje ya de mentir para justificar su sumisión a Feijóo y a Madrid", ha replicado Pontón, quien, pese a que su pregunta versaba sobre vivienda, ha arrancado con la financiación en el foco.

Mientras mostraba el titular de un periódico, la líder nacionalista ha afeado que "la decisión de decir que no a la condonación ni siquiera la tomó el Consello de la Xunta, sino Feijóo" y, tras acusar a Rueda de convertirse en "campeón del servilismo" y de ser "el peor presidente de la Xunta de la historia y el más antigallego", le ha pedido que "no traicione" a Galicia.

"El BNG ya hizo el trabajo difícil, haga usted lo fácil firmando la condonación y, si le parece poco, negocie más, que tendrá nuestro apoyo", ha garantizado la dirigente nacionalista.

BESTEIRO: "EVÍTESE EL RIDÍCULO"

Besteiro, quien arrancó la sesión de control y centró su pregunta a Rueda en financiación y la quita de la deuda, ha demandado "responsabilidad" al máximo mandatario gallego y ha insistido en que los 4.000 millones que rechaza el PP "pueden financiar vivienda, sanidad y educación".

Además, tras augurar que los populares acabarán actuando como con el decreto ómnibus que incluía la actualización de las pensiones y "culebreando" para cambiar de postura, ha instado a Rueda a llamar al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para que vote sí a la condonación.

"Evítese el ridículo y evítenos a todos los gallegos y gallegas un problema", ha instado el dirigente socialista, quien ha defendido que la condonación de la deuda es "una medida ambiciosa", basada en unos criterios "justos" y superior a lo que nadie estimaba. "El BNG hablaba siempre de medidas compensatorias con estimaciones mucho menores que esta", ha esgrimido.

Dentro de su línea argumental, también ha incidido en que las comunidades con concierto económico quedan fuera de esta medida porque "la solidaridad se paga con solidaridad".

Besteiro ha vuelto a recurrir al símil de la hipoteca y ha instado a Rueda a explicar a una familia a la que le perdonan un tercio de la hipoteca que su "mejor opción" es "decir que no" y ha cuestionado la "oposición a todo" del PP, convencido de que, si la propuesta partiese de Feijóo, el presidente gallego diría que es una decisión "histórica" y la aplaudiría con intensidad. "Hombre, yo escapo a los coches; el que parece que no escapa a los coches es usted", ha apostillado.

DEBATE SOBRE VIVIENDA

Aunque el foco en la quita de la deuda ha dejado el debate sobre vivienda en segundo plano, Pontón ha aprovechado la sesión de control para censurar que Rueda esté dispuesto a "perder" los recursos ligados a la quita de la deuda con los que se podrían dar pasos en sanidad o tomar más medidas para favorecer el acceso a la vivienda.

"¿Sabe cuántas viviendas podríamos construir con los 4.000 millones de euros de la quita negociada por el BNG?", ha preguntado Pontón, quien ha calificado de "bluf" la política autonómica en esta materia, a la que ha criticado por no declarar zonas tensionadas, de no controlar el incremento de viviendas turísticas e incluso de "mantener en el registro de la Xunta viviendas que son ilegales".

Por su parte, ha puesto sobre la mesa tres propuestas concretas: declarar zonas tensionadas para controlar la subida de los precios de los alquileres, "retirar todas las viviendas turísticas ilegales que hay en el registro de la Xunta", y fijar un tope a las viviendas turísticas por habitante.

"Dígame usted, si es una solución tan buena, por qué a día de hoy ningún ayuntamiento y, cuando digo ninguno, incluyo los del gobierno del BNG, ha pedido las zonas tensionadas", ha replicado Rueda, quien ha defendido que la vivienda será "un eje de gobierno en esta legislatura".

Entre otras cuestiones, ha recordado el compromiso de cumplir con el objetivo de doblar el parque público de vivienda, al pasar de 4.000 a 8.000, y ha recordado que la Xunta ya tiene en marcha más de 2.000 viviendas, además de haber "triplicado el presupuesto destinado a este fin" y trabaja en medidas específicas con el foco a ayudar a los jóvenes a adquirir su primera vivienda.

Igualmente, ha recordado que colabora con la iniciativa privada y puso en funcionamiento la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia.