Xosé Luís Méndez Ferrín. - RAG

A CORUÑA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega (RAG) ha expresado "su profundo pesar" por la muerte del escritor y profesor Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938 - Vigo, 2026), "figura central de la cultura gallega" desde la segunda mitad del siglo XX por sus aportaciones en los campos de la creación literaria, el periodismo, los estudios literarios y la filología, y presidente de la institución entre 2010 y 2013.

La RAG subraya que Méndez Ferrín estaba "dotado de un estilo inconfundible, de alta densidad literaria", y que su obra "constituye un universo muy personal, en el que se mezclan elementos del plano mítico y del real, del existencial y del político".

Su legado literario, recuerda, incluye títulos que "ya son grandes clásicos de las letras gallegas contemporáneas" como el poemario 'Con pólvora e magnolias' (1976); y 'Percival e outras historias' (1958), 'Amor de Artur' (1982) o 'Arraianos' (1991), "ejemplos de su especial maestría como autor de relatos cortos".

"Con la muerte de Xosé Luis Méndez Ferrín, Galicia pierde una de sus figuras más singulares y la república de nuestras letras, una de sus plumas más extraordinarias. Su trayectoria como intelectual es inseparable de su intenso compromiso político revolucionario, que le costó varias condenas de cárcel", ha destacado el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, en la Tribuna de 'academia.gal'.

"En sus escritos alienta su poderosísima imaginación y su ardiente pasión por las causas que defendió (el idioma, la nación, la revolución proletaria). En cada uno de ellos seduce su pasmoso dominio del gallego, que le permitió forjar una lengua literaria opulenta, luminosa y eficaz. Se va uno de los mejores escritores gallegos de todos los tiempos, un grande de nuestra cultura, un patriano excepcional. Deja un legado creativo inmortal, que el paso del tiempo agigantará", concluye Monteagudo.