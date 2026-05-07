La RAG estrena de la mano de Fillas de Cassandra 'Colchas de voces', un videopodcast por el Día das Letras Galegas

Fillas de Cassandra en el videopodcast de la RAG - RAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega (RAG) ha estrenado su primer videopodcast, 'Colchas de voces', un programa en el que distintas invitadas conversarán sobre asuntos que preocuparon a la periodista, escritora y activista Begoña Caamaño, protagonista del Día das Letras Galegas 2026.

El programa se ha estrenado de la mano del dúo musical Fillas de Cassandra con una conversación en la que María SOA y Sara Faro reflexionan sobre los puntos que tienen en común con la autora homenajeada este 17 de mayo.

En concreto, el videopodcast, disponible en academia.gal y en el canal de Youtube de la RAG, es una de las propuestas que la Real Academia Galega ha lanzado para acercar la figura y la obra de Begoña Caamaño a la juventud.

Está conducido por la periodista Alba Mancebo, que presenta también la serie de reels 'É o tempo de Begoña Caamaño', que la institución está ofreciendo en las redes sociales, contando con la colaboración de otras y de otros creadores de contenidos.

La RAG ha explicado en una nota de prensa que 'Colchas de voces' evoca desde su título una de las expresiones utilizadas por Begoña Caamaño para señalar las fuentes clásicas de las que partía en sus novelas.