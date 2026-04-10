La RAG presenta el documental de Begoña Caamaño, una figura "polifacética" con una obra "corta, pero espléndida"

Imagen de la presentación del documental en el IES Alexandra Bóveda. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega (RAG) ha presentado este viernes el documental 'Begoña Caamaño: navegar no pracer do azul', que realiza un recorrido por la vida y el legado de la autora homenajeada este año en el Día das Letras Galegas, tratándose de una figura "polifacética" con una obra literaria "corta, pero absolutamente espléndida".

Fue el IES Alexandre Bóveda de Vigo, donde estudió la autora, el lugar elegido para mostrar este reportaje, realizado por Miramemira con Damián Varela Pastrana y Alba López Álvarez en la dirección y en el guión.

Precisamente Alba López ha explicado que el documental trata de hacer un repaso de la vida de Caamaño, desde su infancia hasta su adultez, por lo que se distribuye entre sus primeros pasos en Vigo para después continuar con su carrera de periodista en Santiago.

En su primera etapa en la ciudad olívica, López ha destacado personas relevantes como la propia hermana de la autora, Beatriz Caamaño, mientras que en Compostela ha destacado figuras cercanas como Ana Romaní o Amanda Álvarez.

"Su red era inmensa. Fue muy complicado escoger las personas que saldrían en el documental. No sé cuánto tendría que durar para meterlos a todos", ha apostillado.

Tras poner en valor la figura "polifacética" de Caamaño, López ha hablado de la importancia del instituto Alexandre Bóveda para la formación de la autora, que mantuvo el feminismo como un elemento trasversal de su obra, así como la defensa de los medios públicos y del gallego.

Por su parte, el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, se ha centrado más en la obra literaria de Begoña Caamaño, "corta, pero absolutamente espléndida", así como en su activismo feminista.

Según ha apuntado, la Real Academia con este documental pretende llegar a un público más amplio, ya que estará colgado en 'YouTube' para que cualquiera lo pueda ver desde su casa.