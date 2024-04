Ratifican la absolución de un pontevedrés acusado de amenazar y agredir sexualmente a una vecina

La mujer, que había denunciado la situación irregular de su casa, acudió con la hija y un operario a ver los desperfectos que se le había causado con el derribo



PONTEVEDRA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que absolvió a un acusado de un delito contra la libertad sexual y de otro de amenazas a una vecina.

El 28 de junio de 2022, la mujer acudió en compañía de su hija y de un operario a comprobar los desperfectos que se le habían causado al demoler la vivienda del acusado, llevada a cabo como consecuencia de un procedimiento administrativo de reposición de legalidad urbanística. La mujer había denunciado la situación irregular de la vivienda.

La Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió al acusado al considerar que las pruebas presentadas ante el tribunal "no son suficientes", "no están revestidas de la solidez exigible" y "no son concluyentes" para acreditar los hechos.

Durante la vista oral el procesado se había declarado inocente y tan solo admitió haber visto a la denunciante la tarde de los hechos junto a su hija. Sobre la presunta víctima, este hombre señaló: "te hace la vida imposible, no solo a mí, a todos los vecinos; y con denuncias", declaró. "No es una santa, es mala persona", dijo.

Por su parte, la mujer aseguraba que el 28 de junio de 2022 el acusado le tocó en las nalgas y la zona vaginal, le agarró un pecho y le dijo que le iba a clavar un cuchillo "y que iba a ir con las tripas arrastro". La hija de esta mujer confirmó el relato de su madre sobre lo ocurrido, que ella afirmaba haber presenciado.

El hombre es un vecino de la parroquia pontevedresa de Cerponzóns que aquel día estaba en el foco porque su vivienda estaba siendo demolida por orden de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).

Ahora, el tribunal de primera instancia considera probado en la sentencia que el sospechoso mantenía malas relaciones con su vecina, las cuales "dieron lugar a múltiples problemas, muchos de ellos judicializados", y refrenda la el fallo absolutorio al desestimar el recurso de la mujer.

El TSXG sostiene que la exoneración discutida "no deriva tanto de la prueba de la inocencia cuanto de la frustrada prueba de su culpabilidad". La nueva resolución, en todo caso, es recurrible ante el Supremo.

TRÁFICO DE DROGAS EN VIGO

Según ha informado el alto tribunal gallego, la Sala de lo Civil y Penal del TSXG también ha rechazado los recursos presentados contra la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que impuso tres y cuatro años de cárcel, respectivamente, a dos acusados de traficar con droga en la ciudad.

El alto tribunal gallego destaca que existe "prueba suficiente, de carácter incriminatorio, la cual fue obtenida con respeto de las garantías del derecho de defensa y valorada de forma racional por el tribunal".