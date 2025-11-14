Raxoi apunta a un pleno extraordinario para abordar el pago de las horas extra de bomberos y policías la próxima semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha apuntado a la celebración de un pleno extraordinario para abordar el pago de las horas extra de bomberos y policías a finales de la próxima semana.

Así lo ha avanzado preguntada por los medios de comunicación acerca del estado del conflicto tras la última reunión de trabajo entre el Gobierno local y los sindicatos de este jueves.

En palabras de la mandataria municipal, entienden las reivindicaciones que hacen estos dos colectivos, que viene dada por "problemas fundamentalmente derivados de la falta de personal". Ahora, indica, procederán a analizar las propuestas y su repercusión económica.

En este sentido, ha ampliado que, en cuanto tengan ese análisis hecho volverán a convocar al grupo de trabajo para llegar a un acuerdo. "Desde luego, nuestra idea es que ese acuerdo se produzca en las próximas semanas", ha manifestado.

Con respecto a las demandas, Sanmartín ha explicado que van por varias líneas, como el dinero que se cobra por cada hora extra o el complemento de nocturnidad y festividad. Para ello, amplía, "hay que hacer un análisis a nivel de servicios internos".

"Vamos a pagar ya esas horas extraordinarias que se debían y luego mirar cuando se pueden cometer el resto de las demandas", ha apuntado.

"YA ESTÁ BIEN DE DEMAGOGIA"

También, Sanmartín ha respondido a las declaraciones del portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, quien afirmaba este viernes ,acompañado de Paula Prado en el parque de bomberos, que "si el Gobierno local suprimiese asesores tendría dinero para atender las demandas de los bomberos y policías y el problema estaría solucionado en 24 horas".

En un audio difundido a los medios de comunicación, la mandataria municipal ha defendido que el personal eventual trabaja 'a reo' para solucionar los problemas que "arrastra el Ayuntamiento desde hace años".

Asimismo, ha señalado que el Grupo Municipal del Partido Popular "cuesta unos 700.000 euros, incluidos varios asesores", por lo que ha contestado a Verea que si este quiere ceder esa cantidad a policías y bomberos que le avise y así firma el decreto "ahora mismo". "Me quedo a la espera, porque ya está bien de demagogia", ha enfatizado.

Como respuesta, en otro audio difundido por el PP local posteriormente, Verea ha rebatido que el PP con 11 concejales tiene cuatro asesores, uno menos que cuando tenía ocho ediles. A renglón seguido, le ha retado asegurando que si mañana renuncia a sus 15 asesores él renunciará a los suyos.

"EL GOBIERNO ESTÁ HACIENDO LOS DEBERES"

En este contexto, consultada por las declaraciones del secretario del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, en las que afirmaba que el Gobierno local "no está haciendo los deberes", Sanmartín ha defendido que "sí que los hace".

"Este Gobierno fue al máximo de la tasa de reposición admitida. Acabamos de tener nueve policías más que acaban de tomar posesión. Va a haber seis más. Sacamos plazas de interinaje para bomberos y están pendientes otras plazas ahora de que salgan las bases para poder convocarse. Somos el Gobierno que fue al máximo en la tasa de reposición y seguiremos explorando nuevas vías", ha desarrollado.

No obstante, ha recordado que "la cantidad tanto de policías como de bomberos que había hace menos de 20 años era superior a la que hay hoy", y que algo "debido desde el punto de vista histórico es la tasa de reposición".

Con todo, ha reiterado que "están trabajando" y que ese trabajo "ya está dando frutos en un incremento sustancial del cuadro de personal".