Raxoi defiende que los plazos y condiciones para el traspaso de la UMAD al Sergas los fijó la comisión mixta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha asegurado que las condiciones y plazos de todo el traspaso de la Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes (UMAD) al Servizo Galego de Saúde (Sergas) fueron fijados en la comisión mixta compuesta por Sergas, Fegamp y algunos municipios afectados.

Sanmartín ha sido preguntada en rueda de prensa por los medios de comunicación después de que las concejales no adscritas solicitasen retrasar la votación del traspaso, previsto para el Pleno de este miércoles, 10 de diciembre, y el Grupo Municipal Socialista demandase información sobre las condiciones de la integración del servicio al Sergas.

En este contexto, la mandataria local ha subrayado que la decisión del traspaso se recibió "de manera muy positiva" en el conjunto de municipios afectados y de hecho, la transferencia se fijó con la Fegamp actuando como intermediaria. Así, resalta que las condiciones se fijaron en una comisión mixta de Fegamp, Sergas y municipios.

La regidora ha afirmado que los plazos "fueron todos muy ajustados", y que en un principio se quería que el pleno fuese en noviembre y finalmente se fijó en diciembre. "Nosotros queríamos que pudiese hacerse coincidiendo con el pleno ordinario del día 18, pero se entendió que debía ser la misma fecha para todo el mundo", explicó.

En todo caso, la alcaldesa ha destacado que las condiciones de la transferencia son "razonables y lógicas" y las "mismas condiciones laborales que tienen las trabajadoras en estos momentos". Por eso, entiende que en este caso "pueden cumplir estos plazos".

Además, ha ampliado indicando que "hubo una cantidad importante de reuniones" en las que participó el personal trabajador y que la propia comisión mixta convocó a las trabajadoras para "solucionar todas las dudas que pudiese haber".

Con todo, ha concluido reiterando que lo que se pidió en la comisión mixta es lo que llevarán al pleno de este miércoles, y que la fecha de diciembre ha sido "impuesta, para que esto se pueda llevar a cabo".