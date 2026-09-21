Raxoi pide a Augas de Galicia más medidas de contención y limpieza en el vertido de Tordoia

Vertido de purines en Tordoia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha solicitado a Augas de Galicia, organismo dependiente de la Xunta, más barreras de contención y limpieza para frenar el vertido de Tordoia, ya que el agua todavía presenta niveles "muy elevados" de amonio.

Así lo ha trasladado en el turno de preguntas de la rueda de prensa de este lunes, en la que ha indicado que por el momento el agua que sale por el grifo es "totalmente segura", aunque ha recordado que, ante cualquier parámetro que implique riesgo se cerrará la captación.

Según los últimos datos, trasladados tras el comité de coordinación, el vertido superó la última barrera colocada y que se encuentra a algo más de dos kilómetros del Tambre, a los que se suman los casi 16 kilómetros más de distancia hasta el punto de captación de la ETAP.

En este sentido, Louzao ha alertado de que los niveles de contaminación siguen siendo "muy altos y preocupantes" como para entrar en la ETAP, por lo que ha pedido a la Xunta que aumente las barreras y la limpieza del vertido.

Igualmente, ha reiterado que por el momento el consumo de agua del grifo es "seguro" y que seguirán informando de cualquier novedad al respecto.