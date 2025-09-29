Raxoi presenta este lunes sus alegaciones al recurso planteado por Unión Hotelera Compostela a la tasa turística

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del gobierno local de Santiago de Compostela, Míriam Louzao, ha confirmado que este lunes el Ayuntamiento presentará sus alegaciones al recurso planteado por la Unión Hotelera Compostela a la llamada tsa turística. En este sentido, ha señalado que "no concurren los requisitos para su suspensión" y que, por lo tanto, "no hay ninguna cuestión que evite que este miércoles entre en vigor".

Así se ha pronunciado al ser preguntada por la decisión de Unión Hotelera Compostela de presentar en el contencioso un recurso contra la entrada en vigor de este impuesto, que se producirá el 1 de octubre tras obtener su aprobación en pleno el pasado mes de julio.

A este respecto, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, ya adelantaba este sábado en declaraciones a los medios que sería este lunes cuando el Consistorio presentase estas alegaciones, tras reunirse con la asesoría jurídica. Una reunión que se ha producido este lunes para tratar, entre otros asuntos, este tema.

De este modo, la portavoz municipal ha insistido en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local en que "no concurren los requisitos para hacer esa suspensión que se solicita" y que, además, "la ciudadanía de Compostela tampoco entendería que no entrase en vigor".

"Entendemos que no concurren los requisitos para su suspensión y por eso se presentaron estas alegacione, además, entendemos que no hay ninguna cuestión que evite que este miércoles entre en vigor ese impuesto", ha esgrimido.

En este contexto, también ha aprovechado para señalar que "es un tema que no debía estar judicializado" y ha asegurado que "la ciudadanía tampoco va a entender que se judicialice", sin embargo, ha mostrado su "respeto".

Asimismo, ha compartido su "sorpresa" ante el hecho de que esta asociación "decidió solicitarlo sin trámite de audiencia" y ha recordado que "una de las cuestiones de las que más se quejó durante todo el proceso era la falta de diálogo".

"Ahora son las instancias judiciales las que tienen que indicar lo que consideren, evidentemente, algo que nosotros respetaremos, pero entendemos que no hay ningún motivo para que este miércoles no entre en vigor ese impuesto. Es lo adecuado y lo correcto para la ciudadanía de Compostela y para su beneficio, que es por lo que nosotros trabajamos y por lo que estamos aquí", ha concluido.