Raxoi rehace la solicitud de mercado residencial tensionado:"Haremos lo necesario para superar los atrancos de la Xunta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha trasladado que el Ayuntamiento está trabajando en un nuevo informe para solicitar la zona de mercado residencial tensionado --mecanismo de la ley estatal de vivienda que permitiría limitar precios del alquiler--. "Haremos todo lo que sea necesario para superar los atrancos que está poniendo la Xunta", ha subrayado.

Preguntada por los medios de comunicación en rueda de prensa, tras conocerse este domingo que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas daba por desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiago, Louzao ha trasladado que el Gobierno local está trabajando en un nuevo informe, ya que que tiene la "máxima voluntad" de que la ciudad sea declarada zona de mercado tensionado.

Todo ello, después de que en agosto el Ejecutivo gallego diese por desistida la solicitud del Ayuntamiento de Santiago al considerar que no dio "respuesta válida" al requerimiento de enmendar y completar la documentación. En ese momento, Raxoi avanzó la presentación de un recurso de reposición, que ahora fue rechazado, para proseguir la tramitación y se tuviese en cuenta la solicitud.

Así las cosas, a principios de septiembre el Ayuntamiento de Santiago mantuvo una reunión con técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y avanzó que adaptaría la memoria justificativa y el proyecto de plan de medidas correctoras para "ajustarla a las exigencias" IGVS y eliminar los datos no oficiales.

En este contexto, los técnicos del Gobierno local trabajan en un nuevo informe, en el que incluirán sólo los datos de fuentes oficiales -- excluyendo así los procedente de fuentes no oficiales --, y ampliarán y matizarán cuestiones solicitadas a pesar de que, apunta Louzao, "no son necesarias y la ley no las pedía".

Con respecto a los plazos, la portavoz municipal ha explicado que no saben cuanto tiempo le llevará a los técnicos hacer el nuevo informe, y además, una vez enviado, "es otra administración la que tiene que dar respuesta".

"Santiago ya sería zona de mercado residencial tensionado si el PP desde la Xunta no nos quisiese poner atrancos, pero en todo caso seguiremos trabajando para que sea una realidad cuanto antes", ha concluido.