Reabre la AP-9 tras un corte de 12 horas por el vuelco de un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo

Un camión vuelca en la AP-9 y obliga a cortar un tramo durante 12 horas, en Mos (Pontevedra), a 6 de junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE MOS

PONTEVEDRA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El carril izquierdo del tramo de la AP-9 a la altura del punto kilómetrico 164 ha quedado reabierto al tráfico tras un corte de 12 horas como consecuencia del vuelco de un camión cisterna que transportaba 32.000 litros de gasóleo. Con todo, la Xunta mantiene el Plan de Emergencias activo y el Ayuntamiento de Mos evaluará la situación a lo largo de la mañana.

El incidente ocurrió a las 09.30 horas del sábado y mantuvo la vía inhábil durante casi todo el día. La Guardia Civil de Tráfico informó a las 21.30 horas de que el carril izquierdo estaba reabierto con una limitación de 80 kilómetros por hora. El carril derecho está coneado para seguir con las labores de limpieza.

En concreto, el vehículo sufrió diversas fugas a consecuencia del impacto e incluso llegó a registrarse un incendio, aunque las llamas fueron sofocadas. En concreto, vertió unos 7.000 litros de gasóleo y el resto fue traspasado a otro camión de la empresa, según confirmó el Instituto Armado.

Por su parte, el ente municipal detalló que, con el apoyo de la empresa Couceiro, se instalaron sistemas de recogida para evitar la dispersión del combustible por los aliviaderos del viaducto. Asimismo, agentes del Seprona y los servicios ambientales coordinaron la intervención de Tragsa para ejecutar los trabajos de contención y limpieza en el contorno afectado.

En este contexto, a primera hora del domingo, la Xunta aún no ha desactivado el Plan de Emergencias por accidente en un camión de transporte con mercancía peligrosa (Plan Transgal), que tiene como objetivo facilitar la organización y coordinación en estas situaciones.

CONSUMO DE AGUA EN MOS

Además, siguiendo las recomendaciones de la Consellería de Sanidade, el Ayuntamiento de Mos pidió a los vecinos con pozos particulares evitar el consumo del agua ante cualquier indicio de posible contaminación, como "olor a combustible, sabor anómalo o presencia de manchas aceitosas".

El estado actual del vertido será evaluado en junta técnica que mantiene la Administración local en estos momentos y que prevé finalizar hacia las 11.30 horas, según ha confirmado su alcaldesa, Nidia Arévalo.