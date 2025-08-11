Reabre la piscina pública de Xinzo de Limia (Ourense) tras ser clausurada el pasado viernes por la aparición de heces

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La piscina pública de Xinzo de Limia (Ourense) ha sido reabierta este lunes tras ser clausurada el pasado viernes por la aparición de heces en su vaso principal.

El alcalde de la localidad, Amador Díaz, ha confirmado a Europa Press la reapertura de la piscina grande, tras haber quedado cerrada durante un fin de semana en el que el ayuntamiento se encontraba en alerta rojo por las altas temperaturas.

Tras proceder a su desinfección y comprobar que los niveles de salubridad eran correctos, la piscina vuelve a estar disponible para el público.

A pesar de que se desconoce el origen, el aumento de aparición de heces en piscinas públicas apunta a un reto viral que se ha extendido por todo el país, afectando en las últimas semanas a las piscinas de los municipios coruñeses de Ordes y Moeche.

En palabras de Díaz, "es una pena" que este tipo de actuaciones "estropeen la calidad de vida de las personas"