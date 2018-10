La Real Academia Galega lamenta el fallecimiento este martes del académico y escritor Víctor Campio Pereira

Publicado 24/07/2018 18:47:35 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega (RAG) ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de Víctor Campio Pereira (Maside, 1928 - Ourense, 2018), a los 90 años de edad, y ha recordado que fue miembro de la institución desde el 2011 y escritor de poesía, novela y ensayo en gallego.

Así lo ha trasladado en un comunicado la institución académica, que ha apuntado que Campio Pereira también participó en los últimos años de la dictadura franquista, "de manera muy activa", en la vida cultural de la ciudad de Ourense, en la que falleció este martes. La capilla ardiente de Víctor Campio Pereira se sitúa en el tanatorio de As Burgas.

Sobre la figura del académico, RAG ha apuntado que Víctor Campio compaginó la docencia con la producción literaria y un activismo cultural siempre vinculado a Ourense, ciudad en la que se jubiló como profesor de secundaria en el IES As Lagoas.

Su obra literaria abarca varios libros de poesía, como 'O ar que nos leva' (1987), 'Perdida luz' (2000), 'O aire, a luz e o canto. Poesía reunida 1987-2006' (2008) y 'Quince sonetos de amor e once poemas máis' (2011). A ellos se suma la novela 'Baixo o sol do Magreb' (1998) y el ensayo 'Escritos en do menor' (2001).

Asimismo, también ha participado en las obras colectivas 'Sete poetas ourensáns' (1992), 'Poesía dos aléns' (2003) y 'Poetas e narradores nas súas voces. II' (2006), y fue articulista en revistas y periódicos, especialmente en el diario La Región.

Además, fue distinguido como hijo predilecto de Maside, su ayuntamiento natal, en 2010, y fue elegido miembro correspondiente de la Real Academia Galega en 2011. Ese mismo año también fue nombrado miembro de honor de la Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, y en 2012 se le concedió el premio Sete Carballadas da Insua dos Poetas.

El pasado mes de octubre el autor fue homenajeado en Ourense en reconocimiento a toda su trayectoria, en un acto organizado por el Ateneo de Ourense y el PEN Galicia, en el que también participó la RAG.