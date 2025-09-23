Rechazada, con los votos del PP, una moción del PSdeG que pedía la dimisión de Rueda tras la oleada de incendios

Imagen de una diputada del BNG durante el pleno de este martes. - PARLAMENTO DE GALICIA

Tampoco sale adelante una iniciativa del BNG que pedía la reprobación del presidente también por los fuegos de este verano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Galicia ha rechazado en la tarde de este martes, con los votos en contra del PP, mociones del PSdeG y del BNG que pedían, respectivamente, la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su reprobación por la oleada de incendios sufrida en Galicia este verano.

Precisamente la primera en debatirse fue la de los nacioanlistas, que solicitaba reprobar la actuación de la Xunta; del presidente gallego, Alfonso Rueda, y de la dirección de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático durante la oleada de incendios que sufrió Galicia este verano.

El encargado de defender esta moción fue Luís Bará, quien ha explicado esta iniciativa, con más de 10 puntos, entre los que se incluían la solicitud de disistir de la utilización de la marca 'Galicia refuxio climático' al suponer "un uso incorrecto de este concepto".

También pedía actuar con la máxima transparencia e informar sobre la superficie de Rede Natura 2000 afectada por la oleada de incendios o desarrollar un plan de protección, regeneración y recuperación de los espacios naturales afectados por el fuego.

Para Bará, estos fuegos permitieron que se descubriese la "incompetencia" del Ejecutivo autonómico, su "inacción temeraria" y su "dejación negligente" de sus responsabilidades, pidiendo "responsabilidad" a la Xunta, comenzando por su presidente.

El siguiente en coger la palabra fue el diputado del grupo Mixto, Armando Ojea, quien ha apuntado a la necesidad de conocer los daños de los fuegos de este verano. Paloma Castro, del PSdeG, ha apoyado la moción, pidiendo a la Xunta que "cambie el rumbo de las políticas medioambientales" y escuche las directrices de la Unión Europea, con "objetivos concretos y medidas concretas" a implementar.

Desde el PP, Gonzalo Trenor ha reivindicado que Galicia es la Comunidad con más capacidad de absorción de dióxido de carbono (CO2), con un 20% del total de España, por eso ha defendido el eslogan de "Refuxio climático". También ha reivindicado el trabajo realizado para hacer frente a la ola de incendios de "especial virulencia" vivida este verano.

Finalmente, esta iniciativa fue rechazada con los votos a favor de BNG, PSdeG y Grupo mixto y el 'No' de la mayoría absoluta del PP.

OTRAS MOCIONES

Tras otra moción del BNG sobre medidas para la prevención de incendios, que también fue rechaza con los votos del PP, llegó el turno de la iniciativa socialista que solicitaba la dimisión "inmediata" de Alfonso Rueda por sus responsabilidades políticas ante la oleada de incendios.

Fue la diputada María del Carmen Rodríguez la que defendió esta iniciativa del PSdeG, que solicitaba la construcción de una comisión de seguimiento del dictamen aprobado por el Parlamento en 2018 a raíz de la oleada de fuegos de 2017.

También pedía, entre otras cosas, un cronograma de actuaciones para aquellas medidas que aún no fueron cumplidas de ese dictamen, estableciendo plazos, presupuesto y responsables para su "plena implementación".

Rodríguez ha criticado que el PPdeG no fuese a apoyar esta moción, pidiendo explicaciones sobre qué medidas que recoge son "inaceptables". "Quieren propaganda, no dar cuenta de lo que se hizo y de lo que no se hizo", ha apuntado.

Desde el PP, Miguel Ángel Viso ha defendido la labor de Rueda en la oleada de incendios, porque "dio la cara" y estuve "compartiendo el dolor del pueblo".

Finalmente, esta moción fue rechazada con el 'No' del PP, la abstención del Grupo mixto y el 'Sí' de socialistas y nacionalistas.