Rechazar el proyecto de Altri e incluir el lenguaje inclusivo en el nombre del PSdeG, entre las enmiendas al XV Congreso

Un mayor peso de las agrupaciones en la elección del Comité Nacional, entre las propuestas para el reglamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rechazar el proyecto de Altri e incluir el lenguaje inclusivo en el nombre de la formación para que pase a denominarse Partido dos e das Socialistas de Galicia son algunas de las enmiendas a la Ponencia del XV Congreso que las agrupaciones locales socialistas elevan para su debate en la cita que celebrarán los próximos días 8 y 9 de marzo en Santiago de Compostela.

Este lunes, día 10 de marzo, finaliza el plazo que las distintas agrupaciones locales de toda Galicia tienen para remitir sus propuestas al documento y a los estatutos que marcarán la hoja de ruta del PSdeG los próximos cuatro años.

Precisamente, más de cien enmiendas a la ponencia elaborada por el PSdeG para su cónclave han sido elaboradas por las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) que incluyen entre sus propuestas que la ponencia haga constar que la iniciativa que Altri plantea para el municipio lucense de Palas de Rei (Lugo) "no se ajusta" a la hoja de ruta y principios de la formación, por lo que no se puede apoyar hasta que no se asegure el proyecto original de 2022.

La organización juvenil del PSdeG también propone, en materia de vivienda, imponer un canon sobre los metros cuadrados vacíos, limitar los pisos turísticos y ponerles impuestos como actividad comercial, prohibir la conversión de salones en habitaciones, o crear fondos públicos municipales con las aportaciones de la tasa turística de los apartamentos turísticos.

Entre otras cuestiones, las XSG reclaman integrar en la Consellería de Educación la educación de 0 a 3 años, eliminando su consideración de servicio social y crear comedores escolares a precios asumibles en la educación secundaria y superiores.

CAMBIAR EL NOMBRE DEL PSDEG

Otra de las enmiendas a la ponencia que se debatirá en el XV Congreso será incluir el lenguaje inclusivo en el nombre de la formación, de modo que pase a denominarse Partido das e dos Socialistas de Galicia.

Esta es una de las propuestas realizadas por la agrupación local del PSOE de Pontevedra --a las que ha tenido acceso Europa Press--, que reclama la gratuidad de la AP-9 entre Barro y Pontevedra, así como entre Pontevedra y Vigo mientras que no se logre la gratuidad total de esta infraestructura. Además, los socialistas de Pontevedra piden priorizar el tramo Vilaboa-Ponteareas de la A-57 frente a todos los demás, para unir Pontevedra con Ourense a través de autovía libre de peajes.

Otras sugerencias de los socialistas pontevedreses pasan por la apuesta por la bicicleta como vehículo central para lograr una movilidad sostenible en Galicia, con servicios públicos de alquiler integrados con el billete de bus y tren, así como aprobar una ley gallega del mayor que garantice la igualdad de oportunidades del colectivo.

Los socialistas ferrolanos, conforme han indicado fuentes socialistas, centran sus enmiendas en el refuerzo del sistema sanitario con medidas como una apuesta por el incremento de la enfermería comunitaria; así como en la igualdad y sugieren, entre otras cuestiones, que se elabore un informe sobre el impacto de género en los presupuestos de las administraciones públicas.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO

Tal y como han señalado fuentes consultadas por Europa Press, tanto en la agrupación de Vigo como en la de Pontevedra, una de las enmiendas al reglamento que salió adelante propone que las agrupaciones locales tengan un mayor peso en las elección de los integrantes del comité nacional. Esta propuesta también ha sido elevada por otras agrupaciones locales.

Por su parte, el PSOE compostelano ciñe sus enmiendas a adaptar los estatutos gallegos al reglamento federal y los socialistas ourensanos inciden en la igualdad y el lenguaje no sexista en la ponencia, que consideran que consiguió "aunar la voz y la opinión de expertos en diferentes ámbitos que participaron en los Diálogos de Raíz, pero también la de la militancia y la sociedad de cada pueblo y ciudad".

En el XV Congreso que el PSdeG celebrará el próximo mes de marzo los socialistas gallegos aprobarán tanto la ponencia que marcará su hoja de ruta como el reglamento que fijará sus normas internas.