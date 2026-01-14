El rector de la USC justifica el cese de la candidata Maite Flores de la CIUG: "Garantiza la igualdad de oportunidades"

Archivo - El rector de la USC, Antonio López, en rueda de prensa, a 6 de noviembre de 2025. - USC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha justificado este miércoles el cese de Maite Flores, candidata a rectora de la USC, de sus funciones en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), y ha asegurado que "esta era la mejor solución para garantizar la máxima igualdad" entre todas las candidatas a la rectoría.

Cabe recordar que, hasta este lunes, Flores era delegada del actual rector en la CIUG, sin embargo, fue cesada de sus funciones. Consultada al respecto por Europa Press, Flores compartió su sorpresa en relación con el cese, el cual relacionó con su candidatura.

Por su parte, a preguntas de los medios este miércoles, el actual rector ha recordado que "varias de las candidatas que tenían puestos en la universidad consideraron que debían renunciar", en el caso de Flores, el rector ha asegurado que se trata de "una medida similar para garantizar que haya igualdad entre todo el mundo y la máxima transparencia".

En este contexto, López ha insistido en que tuvo dos conversaciones al respecto con la candidata --una el pasado viernes y otra este lunes-- y ha desmentido que Flores se enterara de la noticia de su cese a través de un correo electrónico, como ella ha defendido.

Con todo, el actual rector ha aprovechado para recordar que la Comisión Electoral Central (CEC) de la USC envió este martes una advertencia formal a Maite Flores por "incumplir" las normas del proceso electoral, en concreto, por "aprovechar" un canal de comunicación institucional para hacer precampaña, tal y como recogía este martes la CEC.