La rectora de la USC asegura que la evaluación de la PAU será "justa" y pide "tranquilidad" a los estudiantes

Archivo - Rosa Crujeiras, primera rectora de la historia de la USC - EUROPA PRESS - Archivo

LUGO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha apelado este miércoles a la "tranquilidad" del alumnado que se ha examinado este año en la PAU, debido a las incidencias detectadas en el examen de Historia de España y en el de Dibujo Técnico. "Se han activado los mecanismos correctores para que todo el mundo tenga una evaluación justa", ha insistido Crujeiras.

Así lo ha asegurado este miércoles antes de presidir el acto de reconocimiento a los mejores expedientes de FP de Galicia, que ha tenido lugar en la Facultad de Veterinaria de Lugo.

"Tenemos un sistema que lleva funcionando más de 30 años y que garantiza la igualdad de oportunidades y las evaluaciones justas. Siempre hay cosas que corregir, pero es ahí donde nos tenemos que situar", ha añadido la rectora.

También ha querido recordar que la mitad de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) está formada por universitarios y la otra mitad son administrativos "y hace tiempo que desde las universidades se ha puesto sobre la mesa a la Consellería medidas para paliar posibles errores".

Entre ellas, Crujeiras ha citado la opción de que sean dos personas las que pongan el examen, "no solo una, porque así se evitan errores", y ha insistido en seguir garantizando "la confidencialidad, que lleva más de 30 años sin entrar en cuestión".