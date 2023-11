Recurren a la justicia contra el Sergas por no publicar todos los datos de las listas de espera

La Asociación de Pacientes do CHUS presenta contencioso-administrativo a través del procedimiento de vulneración de derechos fundamentales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) publique toda la información sobre las listas de espera, estructurales y no estructurales, entre otros datos, correspondientes a los cierres de 2021 y 2022.

Este colectivo, del que Fernando Abraldes es su presidente, ya avanzaba el pasado mes de abril que acudiría a los tribunales por "vulneración de derechos fundamentales", concretamentre contra el artículo 29 de la Constitución, que recoge el derecho de petición; y así lo hizo con un escrito presentado con fecha de 21 de septiembre.

Este caso se remonta a hace año y medio. En marzo de 2022, la Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS solicitó a la Consellería datos sobre las listas de espera a 31 de diciembre de 2021 en base a lo recogido en el Anexo IV del Real Decreto 605/2003 sobre el tratamiento homogéneo de información en el Sistema Nacional de Salud.

La mencionada normativa contempla una serie de cifras que los gobiernos autonómicos deben elaborar y remitir cada semestre al Ministerio de Sanidad, y son datos más amplios que los que habitualmente se publican. Por ejemplo, incluyen las listas de espera no estructurales, es decir, las de aquellos pacientes que están pendientes de ser atendidos pero no por causas atribuibles a la organización de los recursos disponibles, sino porque no se les puede programar una operación o bien porque son derivados a otro centro del propio Sergas o a la sanidad concertada.

Ante esa solicitud, la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade respondió el 6 de junio de 2022 remitiéndose a los enlaces públicos recogidos en la web del Sergas sobre la materia, pero que no recogen toda la información del Real Decreto 605/2003, tal y como pedía la asociación de pacientes.

Posteriormente, el colectivo acudió a la Comisión de Transparencia de Galicia. En el nuevo procedimiento, el Sergas volvió a contestar que la información solicitada era pública en su web y que los datos a mayores que pide la asociación "requeriría la confección de un trabajo 'ad hoc' y supondría tanto una laboriosidad en la extracción" como "una complejidad técnica en su análisis posterior".

Sin embargo, la Valedora do Pobo, presidenta de la Comisión de Transparencia, resolvió el asunto el 4 de octubre de 2022 que "no se justifica de manera clara" que haya que hacer esa reelaboración e instó a la Xunta a que, en el plazo de 10 días hábiles responda a la petición de información. Días más tarde, el 15 de noviembre, la Consellería de Sanidade remitió a la Asociación de Pacientes do CHUS un informe de 84 folios que recoge la misma información.

En este contexto, este colectivo presentó el 7 de junio de 2023 un nuevo escrito ante la Secretaría Xeral Técnica de Sanidade para solicitar los datos.

Sin embargo, quedó desestimado por silencio administrativo --por falta de contestación en el plazo de tres meses-- y el 21 de septiembre la Asociación de Pacientes presentó el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a través del proceso especial para vulneración de derechos fundamentales.

En concreto, esta organización pide todos los datos de listas de espera para una consulta externa, para una prueba diagnóstica y para una operación "referidos al segundo semestre del 2021 y año 2022" o, en su defecto, aquellos "pendientes de elaboración en el momento en que los datos se suministren a esta parte solicitantes". En todo caso, deben estar desglosados por áreas sanitarias.

ÚLTIMOS DATOS DE LISTAS DE ESPERA

Los últimos datos disponibles de listas de espera del Sergas figuran en su página web, así como en la del Ministerio de Sanidad, y se corresponden a 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con este informe, que recoge solo las listas estructurales, el Sergas mejora los valores de mitad de año y se sitúa como tercer sistema sanitario con menor demora --75,4 días-- al registrar 46.161 pacientes pendientes de una operación. No obstante, todavía son peores que las del balance de 2019, antes de irrumpir la pandemia de la covid-19.

Por áreas sanitarias, a cierre de 2022 la de Santiago-Barbanza era la que contaba con la espera más alta para una cirugía, con una media de 88,6 días, seguida de A Coruña-Cee con 83,9. En la de Vigo, la demora para una operación se sitúa en 74,2 días, sin contar el Hospital Povisa --cuenta con un concierto con el Sergas--, en el que los pacientes esperan 64,7 días.

Las cuatro áreas restantes están por debajo de los 70 días de espera: Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras (69,6), Ferrol (65,3), Pontevedra-O Salnés (61,6) y Lugo-A Mariña-Monforte (58,1).