Regades, dispuesto a "aglutinar" a toda la militancia, compromete "lealtad" del PSOE de Pontevedra para lograr la Xunta

Asegura no tener "rivales" en el partido sino "compañeros" y destaca el apoyo de la "mayoría" de alcaldes a su proyecto

PONTEVEDRA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario provincial del PSOE de Pontevedra y candidato a la reelección, David Regades, se compromete a que "aglutinar" a toda la militancia en su proyecto y deja claro que el partido en la provincia "siempre va a estar en línea" con la dirección gallega y federal, con "lealtad" para trabajar en el objetivo de alcanzar la Xunta de Galicia.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de las primarias a la Secretaría Xeral de la formación en la provincia que se celebrarán el 23 de enero, un proceso al que también se ha presentado la parlamentaria autonómica Paloma Castro, Regades destaca que "el que conoce bien al partido en la provincia" sabe que son "una piña" y que "siempre" trabajan para "ganar las elecciones". Además, pone en valor los resultados "históricos" alcanzados en los últimos años.

Pregunta: ¿Qué le lleva a volver a optar a la Secretaría Xeral del PSOE provincial de Pontevedra?

David Regades (DR): Han sido cuatro años en los que el PSOE en la provincia evolucionó de forma muy favorable. Sacamos resultados históricos. Por primera vez fuimos primera fuerza no solo en las municipales, sino también en las dos citas generales y en las europeas. Todo ello fruto del trabajo y sobre todo de la armonía que existe en la provincia en toda la militancia. No es un trabajo del secretario xeral ni de la ejecutiva, es un trabajo del conjunto del partido.

P: ¿Y qué objetivos se marca para un nuevo mandato?

DR: Hace cuatro años le decíamos a los militantes que teníamos que seguir avanzado en los ayuntamientos, que teníamos que consolidar el proyecto en la Diputación. Fueron todo logros que se hicieron... Seguir en esa senda, y el segundo objetivo que nos marcados es la recuperación de la Xunta.

Queremos recuperar la Xunta no por nosotros, por el Partido Socialista, sino por la precariedad en la educación, en la sanidad, en la atención a los mayores y por los niños. Por eso nos hemos marcado como objetivo recuperar la Xunta estos cuatro años.

P: ¿Y si revalida, estará el partido en la provincia en línea con el proyecto del nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso?

DR: El proyecto en la provincia de Pontevedra va a estar siempre en línea con la dirección gallega y con la federal. Eso ha sido siempre así. Es verdad que somos un partido apasionado, que debatimos mucho, pero en el momento que pasan los congresos, que pasan las primarias, solo tenemos un secretario general a nivel provincial, solo tenemos un secretario general a nivel gallego y solo tenemos un secretario general a nivel federal.

Es decir, hay una disciplina y una lealtad total por parte de absolutamente todos los militantes. Yo puedo decir que en todas las campañas que me ha tocado coordinar, los 2.500 militantes de la provincia siempre estuvieron a disposición del proyecto, colaborando de forma no solo positiva, sino activa y proactiva. El que conoce bien al Partido Socialista en la provincia sabe que somos una piña y que siempre vamos a trabajar para ganar elecciones.

P: En todas las provincias competirán dos candidatos para hacerse con las secretarías xerais del PSOE, ¿cree que se repetirán las tensiones del congreso gallego?

DR: No, yo creo que cada primaria es distinta. Sirven para reforzar al propio partido y yo le doy las gracias a Paloma (Castro) por haberse presentado a estas primarias, porque le da fortaleza al partido en la provincia y, sobre todo, porque somos el único partido que elige de forma transparente a sus órganos de dirección por primarias de forma democrática.

P: Su rival fue uno de los apoyos de Gonzalo Caballero. ¿Cree que es su candidata?

DR: Yo no tengo rivales en el PSOE. Para mi los más de 2.500 militantes que hay en la provincia son compañeros y la mayoría, por no decir todos, son amigos y amigas. Paloma es una compañera con la que he colaborado y que ha participado siempre que se lo hemos pedido desde la provincia en las distintas campañas. Y estoy convencido que así va a ser después del día 23.

P: ¿Apostará por la integración si gana?

DR: Hace cuatro años se integró a la amplia mayoría del partido, al 90 y tantos por ciento del partido en esta candidatura y mi compromiso es que desde el día que se vote hasta el congreso seremos capaces de aglutinar a toda la militancia, y toda la militancia se verá reflejada en la candidatura. Esa es la forma de hacer partido, de hacer provincia, y fruto de ello son los fantásticos resultados que hemos tenido.

P: En diciembre ocho alcaldes de la provincia rubricaron un comunicado en el que pedían un cambio de rumbo en el partido, ¿que le pareció este hecho?

DR: Yo creo que hubo una mala interpretación de lo que pedían. Muchos de los alcaldes que aparecían en esa noticia me pidieron que me presentase a revalidar la Secretaría Xeral Provincial. Este partido es un partido con una clara vocación municipalista, sobre todo en la provincia de Pontevedra.

Nunca se puede decir el 100% de los alcaldes, pero de forma mayoritaria, los alcaldes y alcaldesas han avalado esta candidatura. Estoy muy contento. Por poner un ejemplo: el alcalde del municipio más pequeño de la provincia, que es Fornelos --en referencia a Emiliano Lage--, me pidió que me presentase, avaló mi candidatura y está pidiendo el voto para este proyecto que es su proyecto. Y también el alcalde de la ciudad más grande, el de Vigo --Abel Caballero--, pidió el apoyo y avaló esta candidatura.

Creo que esa es la sintonía, que militantes que están en las instituciones, militantes que están en la oposición y militantes que simplemente están en la base, todos tienen cabida en este proyecto. Y estoy convencido que con el apoyo mayoritario de la provincia vamos a seguir avanzando electoralmente porque, al final, este partido tiene una vocación clara, que es de gobierno y de cambiar la sociedad.