Regalan a Yolanda Díaz su foto mariscando en Vilagarcía: "Va para mi despacho"

Yolanda Díaz, con su foto mariscando en Vilagarcía - EUROPA PRESS

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 15 (EUROPA PRESS)

El fotógrafo Iñaki Abella ha regalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, una instantánea suya mariscando en Vilagarcía de Arousa, coincidiendo con su presencia este miércoles en esta localidad pontevedresa.

La fotografía, de octubre de 2022, se la hizo Abella en la playa Compostela, donde Díaz se puso las botas de agua --ante los medios de comunicación-- para experimentar el trabajo de las mariscadoras aprovechando su asistencia a un foro de mar de UPTA.

Este miércoles, cuando acudía a otro foro de UPTA, en este caso sobre relevo generacional, Iñaki Abella le ha traído esta foto que estuvo expuesta en una muestra que ya finalizó. "La quitaron y pensé que ya que venía, se la podía dar", ha explicado, en declaraciones a Europa Press.

"Va para mi despacho", ha afirmado la ministra mientras abría el envoltorio, y antes de posar con ella ante los periodistas, junto al fotógrafo y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.