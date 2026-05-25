Rego ve demostrado que "con el BNG Galicia gana" y subraya que el objetivo es que la AP9 sea "gallega y libre de peajes"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ve demostrado que con la formación nacionalista "Galicia gana", a raíz del principio de acuerdo con el Partido Socialista para tramitar la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia. En todo caso, subraya que el objetivo es que, además de gallega, se "libre de peajes".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Rego celebra este "paso muy importante", en lo que califica de "decisión muy relevante".

Explicando que supondrá la transferencia de la titularidad y de "todas las competencias", algo que "se concretará en una comisión mixta" y con la posterior publicación de un real decreto, el diputado señala que el Bloque considera este "un momento fundamental, porque es la concreción de una reivindicación histórica".

"Queremos dejar claro que seguiremos trabajando por que sea una autopista libre de peaje, que se deba poner fin a la concesión", ha avisado.

En este sentido, ve "claro que las prórrogas como la que hoy está en vigor, realizada en el año 2000 por el PP de Aznar, fueron irregulares", por lo que el BNG mantiene "ese objetivo de una AP-9 gallega y libre de peaje para acabar con la discriminación y la injusticia que representa que los gallegos y las empresas tengan que seguir pagando las tarifas de la AP-9, aunque en este momento sea con las bonificaciones que ya consiguió el BNG".

"Una AP-9 gallega libre de peajes continúa siendo nuestro objetivo, porque para el BNG todo aquello que beneficie al avance de nuestro país siempre estará en primer lugar", ha remarcado.

ACUERDO DE INVESTIDURA

Por su parte, la viceportavoz del Bloque en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que cumplir con Galicia", por el acuerdo de investidura firmado con el BNG.

Así, y a cuestiones sobre la postura de PNV en relación con la convocatoria de elecciones ya en 2026, Rodil, este lunes en rueda de prensa, ha dicho que "lo que tiene que hacer --Sánchez-- es cumplir con Galicia" y "que se transfiera la titularidad de esa infraestructura que es clave".

SALVAGUARDA

Rego también ha expuesto que, según el principio de acuerdo, la transferencia "se hará por medio de una enmienda transaccional que respeta fundamentalmente las propuestas realizadas por el Parlamento de Galicia".

Ello implica, sostiene, "la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la administración gallega y también la salvaguarda de que el Estado asume todas las consecuencias, incluso económicas, de las decisiones que ha adoptado en relación con la Autopista del Atlántico".

Según ha ahondado, se trata de "salvaguardar, por ejemplo, una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la UE por la irregularidad de las pórrogas realizadas".