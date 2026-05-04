Reigosa confirma su denuncia por agresión en el último pleno y el alcalde sostiene que "no hubo motivos aparentes"

LUGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala no adscrita María Reigosa ha confirmado la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional por los incidentes ocurridos el pasado jueves durante la celebración del pleno municipal, mientras que el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha señalado que "aparentemente no hubo motivos" para dicha acción.

Según ha explicado la exsocialista (que sumó su apoyo al PP para registrar una moción de censura contra el alcalde del PSOE) a Europa Press, la denuncia no se formalizó de inmediato con el objetivo de recopilar previamente pruebas, entre ellas vídeos y fotografías que acompañan el escrito presentado. Reigosa considera denunciables tanto los "insultos" recibidos como la agresión que, a su juicio, supuso el lanzamiento de monedas a su llegada al pleno y durante el desarrollo de la sesión.

Los hechos se produjeron en el pleno ordinario de abril, el primero tras hacerse pública su decisión de respaldar una moción de censura impulsada por el Partido Popular. Media hora antes del inicio, se había convocado una concentración ante la casa consistorial por parte de la plataforma 'Democracia Sí. Transfuguismo No', en protesta por el acuerdo entre la edil y el PP para propiciar un cambio en el gobierno local. Todo ello ocurrió, además, pocos días después del fallecimiento de la también concejala Olga López Racamonde.

Durante la sesión, Reigosa fue increpada por parte del público asistente y se registraron dificultades para iniciar el pleno debido al alboroto tanto en el interior como en el exterior del edificio. Finalmente, dos agentes de la Policía Local se encargaron de su seguridad personal a petición del alcalde, quien ordenó posteriormente el desalojo del salón de plenos ante las reiteradas interrupciones.

Por su parte, el Partido Popular no ha confirmado por el momento si presentará también una denuncia por estos hechos, aunque ha indicado que la posibilidad "se está estudiando".

El alcalde, Miguel Fernández, ha defendido que los ciudadanos de Lugo son "gente pacífica y respetuosa" y ha subrayado que "tienen derecho a manifestar su rechazo" a la moción de censura, que ha vuelto a calificar de "felonía". "No es una cuestión ideológica, sino de ética política y de respeto a los valores democráticos", ha afirmado, destacando que las movilizaciones fueron "mayoritariamente cívicas".

Fernández ha asegurado asimismo que la seguridad de Reigosa "nunca estuvo en entredicho" y ha explicado que decidió desalojar el pleno porque no se estaba "guardando el debido respeto institucional". "Motivos aparentes para la denuncia no hubo, pero cada uno debe actuar si se siente ofendido o agredido", ha añadido.

EL PP PIDE "RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL"

En este contexto, el Grupo Municipal del Partido Popular ha instado al PSOE y al BNG a actuar con "responsabilidad institucional y altura política" ante el pleno previsto para este jueves, en el que se votará la moción de censura presentada por los populares junto a María Reigosa.

El PP reclama que no se repitan los episodios vividos en la última sesión, que, según sostiene, "no respondieron a una movilización espontánea, sino a una estrategia política organizada basada en el señalamiento personal y la generación de tensión social en torno a una decisión plenamente democrática".

Los 'populares' consideran además preocupante que, a su juicio, el propio gobierno local haya contribuido a alimentar ese clima de crispación, por lo que insisten en lanzar un mensaje de calma y responsabilidad institucional.

"Es momento de rebajar la tensión, abandonar la confrontación y volver a situar a Lugo y a los lucenses en el centro de la acción política", subrayan.

Asimismo, recuerdan que el pleno convocado para este jueves es "un acto democrático, legal y plenamente legítimo", dentro del funcionamiento ordinario de las instituciones.

Por último, el Partido Popular lamenta la imagen ofrecida en la sesión anterior y el clima de tensión y enfrentamiento generado, que, en su opinión, "no representa lo que merece Lugo ni contribuye a la convivencia democrática".