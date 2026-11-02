La remodelación de Gobierno se extiende al segundo nivel, con ceses y cambios entre cúpulas de consellerías

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La remodelación del Gobierno gallego provocada por el fichaje para las listas de la hasta hace unos días conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha forzado la llegada de cambios también en el segundo nivel de la Xunta, con ceses en el departamento que dirigía la dirigente de Ribeira (A Coruña) y cambios fundamentalmente en las cúpulas de este departamento y de Medio Ambiente e Cambio Climático, pero también en Industria y Mar.

Así las cosas, el Gobierno gallego ha autorizado este lunes el cese a petición propia de María Francisca Gómez Santos como secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social e Igualdade, departamento en el que también dejan sus cargos la periodista Begoña Abeijón (hasta ahora directora xeral de Persoas con Discapacidade) y Eloína Ingerto, que había asumido este cargo el pasado mes de junio.

Le sustituirá Paula Uría, quien era la actual directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. Estaba en la Consellería de Medio Ambiente con Ángeles Vázquez, a la que acompañará ahora como responsable de Promoción de Igualdade en Política Social e Igualdade, tras la decisión de Alfonso Rueda de hacerle cambiar por este departamento la cartera de políticas medioambientales.

Hasta ahora, la trayectoria profesional de Uría en la Administración había estado ligada a un ámbito fundamentalmente industrial --fue secretaria xeral de Industria y subdirectora xeral de Enerxía, además de ocupar otros cargos en el Instituto Enerxético de Galicia (Inega)--.

Dentro de Política Social, el Consello ha acordado el nombramiento de Perfecto Rodríguez como director xeral de Persoas con Discapacidade para sustituir a Begoña Abeijón --la Xunta indica que cesa a petición propia--. Exalcalde de Ponte Caldelas era el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar desde 2015.

Otro salto de Medio Ambiente a Política Social llega con la designación de Carmen Bouso Montero como secretaria xeral técnica de la Consellería en sustitución de María Francisca Gómez Santos, de la que el Gobierno también indica que cesa a petición propia.

Carmen Bouso era la actual secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, cargo que desempeñaba desde octubre de 2018.

NUEVO SECRETARIO XERAL DE INDUSTRIA

El ascenso de Nicolás Vázquez a conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático había dejado vacante su cargo como secretario xeral de Industria, que ha asumido Isaac Rosón.

Licenciado en Enxeñería Naval e Oceánica, desde diciembre del año pasado era el actual director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica en la Consellería do Mar, un puesto que pasó a ocupar tras ejercer como director del Área de Innovación Empresarial del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Su hasta ahora cargo queda, por el momento, vacante.

MEDIO AMBIENTE

Y con el nuevo conselleiro de Medio Ambiente habrá cambios también en el segundo nivel de esta consellería. Así, el Consello ha nombrado a Gonzalo Mosqueira Martínez, ingeniero de Caminos y hasta ahora gerente de Augas de Galicia, como secretario xeral técnico de la Consellería.

Finalmente, el relevo de Paula Uría al frente de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables será Ignacio Maestro Saavedra, funcionario que desde enero de 2026 ocupaba la jefatura del Servizo do Litoral en la dirección territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en A Coruña.